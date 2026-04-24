Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

După cum arată documentul consultat de ȘtirileProTV.ro, care urmează să intre oficial în consultare publică săptămâna viitoare, legea stabilește o serie de coeficienți pe baza cărora urmează să fie calculate salariile personalului plătit din fonduri publice. Trebuie precizat că există posibilitatea ca până să fie pus în dezbatere publică, proiectul să mai sufere modificări.

Până atunci, Știrile ProTV au făcut o analiză, pe baza documentului obținut, a salariilor pe car ele vor primi cei mai importanți oameni din stat, dar și angajați din sisteme precum: administrația locală, educația, armata sau justiția. Trebuie subliniat că salariile sunt calculate prin raportarea la salariul mimin care urmează să crească din iulie la 4325 lei brut.

În zona demnitarilor alese în stat, coeficienții pornesc de la 5,44 și ajung la 8,00. Cea mai ridicată valoare din exemplele prezentate este aferentă funcției de Președintele României, cu 8,00, ceea ce ar duce la un salariubrut de 34.600 de lei. În Parlament, funcțiile președinții Senatului și Camerei Deputaților au coeficient 7,00 (30.275 lei).

În cazul Guvernului, funcția de prim-ministru are coeficient 7,00(30.275 lei), un viceprim-ministru 6,46 927,939 lei), miniștrii și miniștrii delegați 6,26 (27.074 lei), secretarii de stat 5,76 (24,912 lei), iar subsecretarii de stat 5,04 (21.794 lei).

În administrația locală, coeficienții diferă în funcție de dimensiunea unității administrativ-teritoriale și de poziția ocupată. București are cea mai mare valoare din această categorie pentru primari, prin funcția de primar general al Capitalei, cu un coeficient de 5,89 și un salariu de 25.474 lei. Viceprimarul Capitalei are un coeficent de 5,57 (24.090 lei). Președinții de consilii județene au un coeficient de 5,57 (24.090 lei). Primarii municipiilor reședință de județ și primarii de sector au 5,31 (22.966 lei). Pentru orașele și municipiile cu peste 200.001 locuitori, coeficientul este 5,25 (22.706 lei). Valorile scad treptat până la 4,35 pentru primarii localităților cu până la 10.000 de locuitori (18.814 lei). În cazul viceprimarilor, grila coboară până la 3,50 pentru localitățile mici (15.138 lei).

În învățământul universitar, coeficienții exemplelor analizate variază între 1,84 (7.958 lei) și 5,50 (23.788 lei). La vârful grilei se află funcția de rector, cu 5,23 pentru gradul I (22.620 lei) și 5,50 pentru gradul II (23.788 lei). Decanii au între 4,96 (21.452 lei) și 5,23 (22.620 lei). Pentru cadrele didactice, profesorii universitari au coeficienți între 2,40 (10.380 lei) și 4,00 (17.300 lei), în funcție de vechime, iar asistenții universitari între 1,84 (7.958 lei) și 2,16 (9.342 lei).

În preuniversitar, inspectorii școlari generali apar cu valori între 3,67 (15.873 lei) și 3,86 (16.695 lei), inspectorii generali adjuncți între 3,50 (15.138 lei) și 3,69 (15.960 lei), iar inspectorii școlari de specialitate între 3,27 (14.143 lei) și 3,44 (14.878 lei). Directorii de unități de învățământ au coeficienți între 3,18 (13.754 lei) și 3,35 (14.489 lei), iar directorii adjuncți între 3,06 (13.235 lei) și 3,22 (13.927 lei).

Pentru profesori, valorile pornesc de la 1,84 (7.958 lei) pentru debutanți și ajung la 2,35 (10.164 lei) pentru profesorii cu grad didactic I și vechime. În cazul educatorilor și învățătorilor, coeficienții se situează între 1,77 (7.655 lei) și 2,05 (8.866 lei). Personalul auxiliar din școli are exemple între 1,14 (4.931 lei) și 2,00 (8.650 lei), cele mai ridicate valori fiind pentru informaticieni sau analiști programatori, iar cele mai mici pentru supraveghetorii de noapte.