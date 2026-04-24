„Statul român trebuie să alimenteze, în afară de contribuțiile pe care le-au făcut cei care au lucrat în România, fondul de pensii, pentru a putea plăti pensiile din România. De ce se întâmplă asta? Sunt câteva fenomene pe care trebuie să le corectăm. Unul pe care, din păcate, nu-l putem influența: demografia. Gândiți-vă că generația mea, generațiile mele, cei născuți în anii ’68-’70, suntem 450.000, 500.000 de oameni. Când noi vom ieși la pensie, cei care lucrăm în afara sectorului militar, pentru că deja colegii mei sunt toți la pensie la 56 de ani, dar peste 7-8 ani, când vom ieși la pensie, generațiile care vor intra pe piața muncii vor fi de 200.000 de oameni, de 250.000 de oameni. Deci, că ne place, că nu ne place, în anii următori, dacă vrem să avem un sistem de pensii cât de cât suportabil, care să achite pensii, trebuie să avem mai mulți oameni care lucrează și trebuie să avem mai mulți oameni care lucrează mai mult”, a declarat Ilie Bolojan la Europa FM.

El a precizat că, astăzi, vârsta medie generală de pensionare din România este sub 60 de ani.

„De ce? Pentru că avem categorii care se pensionează la 47, 48, 50, 52 de ani și, că ne place, că nu ne place, nu pentru că avem un premier sau altul, acestea sunt date de realitate economică. Pentru aceste categorii care au posibilitatea de pensionare mult prea devreme, nu mai este sustenabil să se meargă pe această creștere”, a explicat el.

„Va crește vârsta de pensionare a militarilor, a polițiștilor, nu există altă posibilitate”, a anunțat Bolojan.

Modificări în pregătire și corectarea dezechilibrelor

Șeful Executivului a precizat că vor încerca, exact ca în legea legată de salarizarea unitară, ca săptămâna viitoare să vină cu o propunere.

„Astăzi, vârsta de pensionare, conform legii, se pot pensiona la 48 de ani, cred, și cred că vârsta medie este puțin peste 50 de ani. Nu poți să dai o cifră exactă, pentru că una este să fii parașutist sau scafandru și alta este să fii la popotă, în spate. Adică sunt situații diferite și aici e o problemă de detaliu. Dar, inevitabil, vârsta de pensionare va trebui crescută”, a subliniat Bolojan.

El a menționat că, în ceea ce privește problema legată de nivelul pensiei și de corecții, din punctul lui de vedere, creșterea vârstei de pensionare și creșterea stagiului minim, care nu mai poate să fie 15-20 de ani, trebuie să fie mult mai mare, este un element obligatoriu.

„Am ajuns, într-adevăr, într-o situație care, pe bună dreptate, nu e în regulă, ca, de exemplu, un colonel care a ieșit acum șapte ani la pensie să aibă o pensie mult mai mică decât un caporal, un maestru militar care este acum, iar asta nu poate fi corectată de pe o zi pe alta. Din punctul meu de vedere, în condițiile în care se stabilește creșterea vârstei de pensionare, din economiile care se fac ar trebui să se ia o sumă de bani – nu pot să dau acum cifre – în care, treptat, treptat, să se vină cu anumite ajustări. Dar, când ai creat niște dezechilibre enorme, nu poți să corectezi lucrurile de pe o zi pe alta și nu mi se pare normal să, din nou, să dau niște speranțe care nu pot fi onorate, pentru că am colegi care sunt militari pensionari, am oameni pe care îi respect și trebuie să mă vadă pe stradă mâine, când nu mai sunt premier, și nu fac astfel de lucruri”, a mai spus Ilie Bolojan.