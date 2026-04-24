Deși pentru unii a căpătat reputația unui loc dedicat distracției, zona oferă în continuare plaje frumoase, peisaje spectaculoase și un centru vechi plin de farmec. Nu este de mirare că oamenii revin aici, mai ales în contextul creșterii costului vieții; rămâne o destinație ieftină și plăcută, potrivit Express.

Cât costă o bere în Benidorm

Pentru a le oferi turiștilor informații utile despre viața din Benidorm, un creator de conținut cunoscut pentru astfel de recomandări publică frecvent videoclipuri în care prezintă tot ce are orașul de oferit.

Recent, acesta a pornit într-o misiune de a afla cele mai actuale prețuri la bere pe celebrul bulevard al orașului. A vizitat fiecare bar de pe bulevardul principal pentru a descoperi unde se găsește cea mai ieftină halbă și cât plătesc, în general, turiștii pentru a se distra în vacanță.

Cele mai ieftine baruri

Prima oprire a fost la unul dintre primele baruri de pe traseu, The Last Stop. Aici, cea mai ieftină bere este varianta locală Cruzcampo, la 2 euro pe halbă. Alte beri din import sunt ceva mai scumpe, între 3 și 5 euro.

În mod similar, The Wild Duck Bar oferă halbe la 2 euro pentru San Miguel, în timp ce Fosters, Carling, Coors și Heineken costă în jur de 3 euro.

Și mai ieftin, barul Hotel California servește halbe de Cruzcampo la doar 1,90 euro, fiind astfel cea mai ieftină bere dintr-un local central.

Unde găsești cea mai mare varietate

În ceea ce privește varietatea, un bar mai nou, Brit Station, se remarcă printr-o gamă largă de beri la draft.

Prețuri mici, dar nu la orice oră

La final, creatorul a concluzionat că, în medie, o bere locală costă între 2 și 2,50 euro, ceea ce rămâne „foarte ieftin”, în ciuda creșterii prețurilor din ultimii ani. Totuși, turiștii sunt avertizați că acestea sunt prețurile de zi, iar în multe baruri tarifele cresc seara, odată cu începerea distracției. Un turist a comentat: „La 1,90 euro pe halbă, mă distrez pe cinste. Nu-mi vine să cred cât de ieftin este!”