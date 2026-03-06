BMW îi dă o lecție de economie nemțească lui Donald Trump și anunță că este, pentru al zecelea an consecutiv, cel mai mare exportator de mașini din SUA.

BMW Group a rămas cel mai mare exportator de produse auto din Statele Unite ca valoare în 2025, conform datelor publicate de Departamentul Comerțului din SUA, a anunțat compania germană.

Uzina BMW din Spartanburg, Carolina de Sud, a exportat în 2025 aproape 200.000 de modele BMW X, cu o valoare totală de 9 miliarde de dolari americani. Din 2014, BMW Group a exportat aproape 3 milioane de vehicule, cu o valoare totală a exporturilor de 113 miliarde de dolari, mai informează gigantul german.

”Comerțul liber și piețele deschise permit creșterea și prosperitatea. Uzinele noastre - și, mai presus de toate, rețelele puternice de furnizori din fiecare regiune - beneficiază de acest lucru”, a declarat Milan Nedeljković, membru al Consiliului de Administrație al BMW.

”Uzina din Spartanburg este mândră să fie cel mai mare exportator de produse auto din Statele Unite ca valoare, o distincție care subliniază angajamentul nostru atât față de statul Carolina de Sud, cât și față de puterea economică a națiunii”, a spus și Robert Engelhorn, președinte și CEO al BMW Manufacturing din Spartanburg.

”Exporturile noastre joacă un rol crucial în susținerea unei balanțe comerciale favorabile, care este esențială pentru o creștere economică susținută”, arată oficialul american din conducerea BMW.

Fabrica din SUA este cea mai mare uzină BMW din lume

BMW-urile asamblate la uzina Spartanburg au fost exportate în principal prin portul Charleston, Carolina de Sud, precum și prin alte porturi de pe coasta de est. Peste 14.000 de BMW-uri au fost exportate și pe calea ferată.

În 2025, angajații au asamblat 412.799 de modele BMW X la uzina din SUA. Acesta marchează al treilea cel mai mare volum de producție din istoria de 32 de ani a uzinei.

Din 1992, BMW Group a investit circa 16 miliarde de dolari în operațiunile sale din Carolina de Sud. Fabrica Spartanburg este cea mai mare uzină BMW din lume, asamblând peste 1.500 de vehicule în fiecare zi.

De asemenea, este o parte importantă a rețelei globale de producție a companiei și joacă un rol esențial în satisfacerea cererii de vehicule BMW în SUA și în întreaga lume.

Aproximativ 50% din vehiculele sale sunt expediate către aproape 120 de piețe globale, ceea ce face ca BMW Group să fie cel mai mare exportator auto ca valoare din Statele Unite de mai bine de un deceniu. Fabrica creează peste 11.000 de locuri de muncă doar la Spartanburg, fără a mai pune la socoteală joburile partenerilor de afaceri furnizori sau din distribuție.