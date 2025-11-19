Locuri magice de Crăciun în București - cele mai frumoase locuri de vizitat iarna. Harta celor mai instagramabile locații

Crăciunul în București are o aură aparte. Fie că te plimbi prin centru și te lași purtat de traseul luminițelor festive sau vizitezi locuri frumos decorate pentru fotografii superbe de Instagram, Capitala te poartă într-o poveste cu totul aparte iarna.

În plus, târgurile de Crăciun sunt ca un portal care te transportă direct în copilărie și sunt oportunități grozave de a te încălzi cu un vin fiert și a face o pauză binemeritată de la plimbări. Iată câteva locuri magice de Crăciun în București pe care le vizitezi anul acesta.

Shutterstock

Cele mai frumoase locuri din București de Crăciun

Casa Dimitrie Bolintineanu

Casa Dimitrie Bolintineanu (Strada Negustori nr. 16), una dintre bijuteriile arhitecturale ale Bucureștiului, și-a redeschis porțile la începutul anului 2023, după ample lucrări de restaurare care au costat aproximativ 2 milioane de euro. Clădirea este situată într-unul dintre cele mai frumoase cartiere ale Capitalei, pe strada Negustori.

În perioada sărbătorilor de iarnă, vila se transformă într-un decor de basm și este locul în care mulți bucureșteni vin să își facă fotografii pentru Instagram. Într-adevăr, decorul este special în fiecare an și chiar dacă nu te pasionează social-media, poți să vii să vezi această bijuterie arhitecturală care îmbracă straie de sărbătoare în fiecare iarnă.

Casa Mița Biciclista

Cunoscută pentru restaurarea sa spectaculoasă, Casa Mița Biciclista (pe Strada Biserica Amzei nr. 9) se remarcă drept una dintre cele mai frumos recondiționate clădiri din București, iar de Crăciun dezvăluie un decor festiv deosebit. Anul trecut, fațada clădirii a fost transformată cu ajutorul a 11 lămpi speciale, fiecare având o înălțime de 2,5 metri. Aproape 50 de lumânări uriașe, peste 200 de metri de ghirlande de Crăciun și 2.000 de metri de lumini LED au completat decorul exterior. În curte au fost amplasați șase brazi de Crăciun, fiecare de patru metri înălțime.

Mița Biciclista a fost anul trecut locul în care toți bucureștenii au venit pentru fotografii. Clădirea a fost decorată superb, iar luminițele care străluceau seara făceau ca întreaga zonă să fie una spectaculoasă (și foarte aglomerată).

Boiler X Guido Café

Boiler X Guido (Calea Victoriei nr. 143) este un proiect comun al Boiler Coffee Shop și al GUIDO Coffee, inaugurat în iunie 2022. Conceptul de design al localului este inspirat de istoria clădirii interbelice în care se află: prima clădire de apartamente private din București.

De Crăciun, acesta este unul dintre cele mai instagramabile locuri din Capitală, cu decoruri fabuloase, numai bune de pozat.

Hotelul Marmorosch

Inspirat de optimismul și rafinamentul epocii Belle Époque, Hotelul Marmorosch (Strada Doamnei nr. 2) reinventează arta vieții rafinate, adăugând o notă modernă.

Anul trecut, hotelul a fost subiectul unei controverse după ce a fost decorat în stil venețian de Crăciun. În timp ce unii au spus că este înfricoșător, alții s-au arătat încântați de întregul decor. În orice caz, de Crăciun, trebuie să ajungi aici pentru o fotografie.

Maison DADOO

Florăria Maison DADOO (Strada Locotenent Aviator Radu Beller nr. 8) se pregătește și anul acesta pentru sărbătorile de iarnă. Mașina emblematică a florăriei, deja cunoscută pentru designul său original, a fost decorată pentru Halloween și acum se pregătește pentru Crăciun. Locul are un decor fabulos și merită o vizită.

Cunoscuți pentru aranjamentele lor florale rafinate, florarii de la Maison DADOO creează o atmosferă care surprinde spiritul Crăciunului.

Atelier Florens

Florens Flowershop (Strada Paris nr. 13 / Băneasa Shopping City / Pipera) este un lanț de florării care de sărbători se transformă în adevărate tărâmuri de basm. Locațiile Florens sunt decorate anual cu lumini, coroane de Crăciun și elemente de decor fabuloase, iar oamenii vin pentru a face fotografii superbe.

Fiecare vitrină devine o poveste de Crăciun, atrăgând privirile celor care trec pe lângă ele.

Patchouli Flowers

Aflat în Piața Dorobanților numărul 6, atelierul Patchouli Flowers se ocupă în fiecare an să creeze un decor de poveste de Crăciun. Oamenii pot veni să facă fotografii în spațiile atent decorate, care par desprinse direct din satul lui Moș Crăciun.

Throwback Coffee & Stories

Throwback Coffee & Stories (Strada Petre Herescu 26) poartă straie de sărbători în fiecare an. În urmă cu doi ani, din decor făcea parte și o căsuță poștală unde oamenii puteau să lase scrisori pentru Moș Crăciun. Poți trece să bei o ciocolată caldă sau o cafea și să îți faci câteva poze într-un decor minunat.

Lido Brasserie

Aflată pe bulevardul Magheru, această braserie aduce atmosfera Crăciunului în centrul Capitalei. Anul trecut, localul a atras atenția trecătorilor și vizitatorilor cu decoruri realizate de Maison D’Or și o atmosferă intimă, confortabilă și călduroasă, perfectă pentru o ieșire relaxată.

Casa Capșa

Casa Capșa se laudă cu decoruri fabuloase indiferent de sărbătoare. De Crăciun, ia-ți familia și prietenii și fotografiați-vă în decorul atent ales de local.

Hotel Corinthia



Corinthia Grand Hotel du Boulevard din București surprinde cu un decor impresionant de Crăciun și anul acesta. Hotelul va fi decorat pentru Crăciun cu un concept teatral victorian, inspirat de „A Christmas Carol” de Dickens. Fațada impresionantă are o instalație de aproape 20 metri înălțime, cu loje pentru 11 soldați-Spărgătorii de Nuci, aranjate ca o orchestră. Luminițele se vor aprinde pe 24 noiembrie.

Târgurile de Crăciun

Nu rata nici târgurile de Crăciun din București. Sunt multe la număr, așa că va trebui să îți începi călătoria devreme. Din fericire, poți ajunge ușor de la unul la altul folosind transportul în comun. Printre cele mai populare și frumoase se numără târgul din Piața Constituției sau West Side Christmas Market.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













