Târgul de Crăciun din Drumul Taberei, West Side Christmas Market - program și tarife Cât costă un pahar de vin fiert

Anul acesta, România se transformă într-o adevărată poveste de iarnă, cu târguri de Crăciun spectaculoase organizate în cele mai frumoase orașe ale țării. În Capitală, târgurile de Crăciun sunt organizate în mai multe locații, fiecare având un farmec aparte.

Indiferent unde alegi să mergi, târgurile de Crăciun sunt destinația ideală pentru a intra în spiritul sărbătorilor.

West Side Christmas Market este organizat de UNTOLD UNIVERSE în parteneriat cu Primăria Sectorului 6 și promite o lună de activități diverse, momente artistice și decoruri care să aducă magia sărbătorilor în inimile celor prezenți.

Târgul rămâne deschis până pe 27 decembrie, așa că iată ce trebuie să știi despre Târgul de Crăciun din Drumul Taberei: program, tarife și activități.

Ce poți face la West Side Christmas Market

La West Side Christmas Market, organizat în Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6, poți intra în spiritul Crăciunului distrându-te cu activități specifice și gustând din bunătățile tradiționale de la târg. De-a lungul celor 30 de zile cât rămâne deschis târgul, vizitatorii au la dispoziție spații tematice, se pot bucura de concerte live și pot participa la activități distractive pentru toate vârstele.

Pentru cei curajoși, târgul oferă un patinoar generos de 600 de metri pătrați, pentru cei mici există un carusel clasic, iar pentru pasionații de înălțimi și priveliști, roata panoramică înaltă de 33 de metri este perfectă pentru a vedea cum arată orașul de sus.

Casa lui Moș Crăciun este deschisă pentru vizitele copiilor de toate vârstele, iar atelierele creative îi invită pe cei mici să-și exploreze latura artistică.

De asemenea, copiii pot experimenta călătoria renilor spre Laponia cu ajutorul echipamentelor de realitate virtuală sau pot participa la concursuri interactive cu premii tematice.

Adulții nu sunt nici ei lăsați deoparte. În premieră, târgul include un ponton încălzit, special amenajat, unde vizitatorii pot savura un vin fiert, pot asculta muzică live și mixuri ale unui DJ. Spațiul este perfect pentru întâlniri cu prietenii și poți vedea roata panoramică, dar și miile de luminițe care contribuie la atmosfera de poveste.

Pentru gurmanzi, West Side Christmas Market este locul perfect: 90 de căsuțe sunt la dispoziția vizitatorilor care pot gusta preparate tradiționale românești, arome internaționale și deserturi de sezon.

Cei care caută cadoul perfect de Crăciun, târgul est locul perfect: vei găsi obiecte artizanale, meștșuguri și decorațiuni, articole de îmbrăcăminte sau produse handmade, perfecte pentru cadouri.

În Parcul Drumul Taberei vor exista și un patinoar de 600 de metri pătrați, un carusel și o roată panoramică înaltă de 33 de metri.

Program și tarife West Side Christmas Market

Programul artistic de la târgul de Crăciun din Drumul Taberei este de neratat. În weekendul deschiderii (29 noiembrie – 1 decembrie) au cântat artiști precum Fuego, Irina Sârbu și Viorica Pintilie.

Dacă ai ratat deschiderea, nu îți face problme. West Side Christmas Market este deschis zilnic până pe 27 decembrie, după următorul program: de luni până vineri, între orele 14:00 și 22:30, iar în weekend, între orele 11:00 și 22:30.

Programul în perioada 5-8 decembrie:

• Viorica Pintilie & Jazz Band - Joi, 5 decembrie, ora 19:00

• Jan Gavril - Vineri, 6 decembrie, ora 19:00

• Night Lights - Sâmbătă, 7 decembrie, ora 19:00

• Alina Sorescu - Duminică, 8 decembrie, ora 18:00.

Intrarea la târg est gratuită, iar câteva dintre prețurile celor mai căutate produse sunt:

· Un pahar de vin fiert de 330 ml - 15 lei

· Kurtos kalacs - 30 de lei

· Ciocolată caldă/cidru de mere cald - 15 lei

· Ceai - 10 lei

· Găluște cu prune - 65 lei/kg

· Plăcintă cu mere - 80 de lei/kg

· Cartofi prăjiți în untură - 25 de lei/porția de 250 g

· Hotdog - 20 lei

· Cârnat afumat - 30 de lei porția

· Clătite - 20-35 de lei (în funcție de umplutură)

· Turtă dulce - 20 de lei

· Ciocolată de casă - 10 lei batonul.

90 de comercianți își așteaptă clienții la târgul de Crăciun din Drumul Taberei anul asta. De la deserturi tradiționale și specifice sărbătorilor, până la preparate românești precum sarmale, pomana porcului, jumări sau șorici.

Cum ajungi

Organizatorii târgului recomandă vizitatorilor să folosească mijloacele de transport în comun pentru a ajunge aici, lăsând mașinile acasă pentru a evita aglomerația. Se recomandă următoarele mijloace de transport în comun:

• metroul până la stația "Parc Drumul Taberei"

• tramvaiul 41

• troleele 69, 93

• autobuzele 105, 138, 168, 221, 222, 232, 368

Târgul din Sctorul 6 va aduce bani la buget

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat că în 2023 a reușit să facă târgul de Crăciun fără bani, însă calitatea a lăsat de dorit. El s-a declarat un împătimit al târgurilor de Crăciun și și-a dorit ca anul acesta, cel din Drumul Taberei să fie spectaculos, motiv pentru care autoritățile locale au decis să colaboreze cu organizatorii grandiosului festival UNTOLD, iar târgul „se va autofinanța”, a spus Ciucu.

“Ca primar, îți pui problema cum să faci evenimente frumoase și de calitate pentru comunitatea ta, fără să dai bani. Știu că în trecut Primăria Capitalei a dat milioane, sau alte primării de orașe, de sectoare. Anul trecut, am reușit să facem un astfel de Târg de Crăciun, pentru care nu am dat niciun ban. A avut foarte mare succes și oamenii au venit cu plăcere, dar nu am fost mulțumit de nivelul de calitate. Am mai fost la Târguri de Crăciun în Europa, îmi plac la nebunie, și îmi doresc ceva de calitate. Nu avem know-how, dar avem potențialul și locul, nu vrem să dăm bani, vrem să luăm bani, sau cel puțin să nu ieșim în minus.

Pentru o primărie e foarte greu să nu ai costuri, să vii cu profit. Așa că mi-am propus ca anul acesta, nu neapărat să facem profit, dar să creștem calitatea. Lucrăm cu niște oameni care se pricep la mari festivaluri, sunt foarte buni la a promova, la a aduce vendori de calitate, sunt foarte buni la a organiza astfel de lucruri. Untold Univers n-a mai organizat târguri de Crăciun, dar industria e aceeași. Îi ajutăm pe organizatori cu tot ce este nevoie, desigur, nu lăsăm toată povara pe ei. Târgul se va autofinanța, va aduce bani la buget. Totul e gândit ca să iasă bine. Am emoții! E prima dată când se organziează așa ceva în România”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

