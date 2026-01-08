Proteste masive în Franța. Fermierii au „paralizat” Parisul, nemulțumiți de acordul comercial Mercosur: „Suntem disperați”

08-01-2026 | 21:47
Proteste fermieri Paris
Getty Images

Fermierii francezi au blocat joi cu tractoare drumurile de acces către Paris şi repere precum Arcul de Triumf.

autor
Claudia Alionescu

Astfel, ei protestează faţă de un acord comercial amplu pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu ţările din America de Sud, aşa-numitul acord Mercosur.

Proteste fermieri Paris

Luând act de o „respingere politică unanimă”, preşedintele Emmanuel Macron a stabilit poziţia pe care Franţa o va apăra vineri la Bruxelles - se va opune acordului, dar nu va putea împiedica totuşi semnarea lui, relatează Reuters şi Le Figaro.

Agricultorii din sindicatul de dreapta Coordination Rurale au chemat la proteste în Paris, temându-se că acordul de liber-schimb planificat cu blocul Mercosur va inunda UE cu importuri de alimente ieftine. Ei au protestat, de asemenea, faţă de costurile ridicate şi faţă de reglementările locale excesive şi au cerut încetarea politicii guvernamentale de sacrificare a turmelor de vaci, ca răspuns la o boală foarte contagioasă a bovinelor, pe care o consideră excesivă.

protest iran
Proteste ample în Iran după apelul prințului moștenitor din exil. Internetul a fost întrerupt

„Suntem între resentimente şi disperare. Avem un sentiment de abandon, Mercosur fiind un exemplu”, a declarat pentru Reuters Stephane Pelletier, membru senior al sindicatului Coordination Rurale.

Proteste fermieri Paris

Fermierii au trecut de punctele de control ale poliţiei pentru a intra în oraş, conducând tractoarele pe bulevardul Champs Elysees şi blocând drumul din jurul Arcului de Triumf înainte de răsărit, după care s-au adunat în faţa Adunării Naţionale.

Preşedinta Adunării Naţionale, Yael Braun-Pivet, a fost huiduită şi îmbrâncită când a ieşit la poarta instituţiei pentru a discuta cu protestatarii din Coordination Rurale.

Zeci de tractoare au blocat autostrăzile care duc în capitală înainte de ora de vârf a dimineţii, inclusiv A13 care duce la Paris din suburbiile vestice şi Normandia, provocând 150 km de ambuteiaje, a declarat ministrul transporturilor.

Proteste fermieri Paris

Fermierii din FNSEA şi sindicatele tinerilor fermieri s-au alăturat mai târziu la Turnul Eiffel într-o demonstraţie paşnică.

„Vom importa produse din restul lumii care nu îndeplinesc standardele noastre – asta nu este posibil, este inacceptabil. Aşadar, rămânem mobilizaţi, continuăm”, a declarat reporterilor Arnaud Rousseau, preşedintele sindicatului agricol FNSEA, referindu-se la acordul Mercosur.

Proteste fermieri Paris

Protestul exercită şi mai multă presiune asupra preşedintelui Emmanuel Macron şi a guvernului său, cu o zi înainte ca statele membre ale UE să voteze acordul comercial. Fără o majoritate în parlament, orice greşeală politică a lui Macron riscă un vot de neîncredere periculos în cameră.

Proteste fermieri Paris

Votul Mercosur este așteptat vineri

Franţa este de mult timp un adversar ferm al acordului comercial cu America de Sud.

Chiar dacă Parisul a obţinut concesii semnificative în ultimul moment, acordul comercial este o problemă politică delicată pentru guvern, având în vedere alegerile municipale din martie şi sondajele care indică o popularitate ridicată a extremei drepte înaintea alegerilor pentru înlocuirea lui Macron în 2027.

„Acest tratat este în continuare inacceptabil”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Maud Bregeon, pentru postul de radio France Info.

Ministrul francez al agriculturii, Annie Genevard, a declarat miercuri că, chiar dacă statele membre ale UE vor susţine acordul, Franţa va continua să se opună acestuia în Parlamentul European, a cărui aprobare va fi, de asemenea, necesară pentru ca acordul să intre în vigoare.

Săptămâna aceasta, Comisia Europeană a propus punerea la dispoziţia agricultorilor a 45 de miliarde de euro din fondurile UE în cadrul următorului buget pe şapte ani al blocului european şi a convenit să reducă taxele de import pentru unele îngrăşăminte, în încercarea de a câştiga sprijinul ţărilor care ezită să susţină Mercosur.

Acordul este susţinut de ţări precum Germania şi Spania, iar Comisia pare să fie mai aproape de a obţine şi sprijinul Italiei. Sprijinul Romei pentru acord ar însemna că UE ar avea voturile necesare pentru a aproba acordul comercial chiar şi fără sprijinul Franţei.

Votul asupra acordului este aşteptat vineri, la Bruxelles.

Franța votează împotrivă

Franţa va vota împotriva semnării acordului comercial cu ţările sud-americane din Mercosur. „Franţa este favorabilă comerţului internaţional, dar acordul UE-Mercosur este un acord dintr-o altă epocă, negociat de prea mult timp pe baze prea vechi”, a declarat Emmanuel Macron joi într-un comunicat.

Luând act de o „respingere politică unanimă”, şeful statului şi-a stabilit poziţia şi a informat-o direct joi după-amiază pe Ursula von der Leyen, în cadrul unei convorbiri telefonice, scrie Le Figaro. Acest lucru nu o va împiedica pe preşedinta Comisiei Europene să semneze oficial tratatul, ceea ce intenţionează să facă luni în Paraguay.

Odată cu aderarea Italiei conduse de Giorgia Meloni, susţinătorii Mercosur, care văd în acesta facilităţi de export, dispun de fapt de o majoritate calificată la Bruxelles. Alianţa de circumstanţă între statele care se opun tratatului, printre care Franţa, Polonia, Ungaria sau Irlanda, nu are suficientă putere pentru a-l opri.

Noii roboți pentru curățenie au atras toate privirile la CES. Acum pot urca scările

Sursa: News.ro

Proteste ample în Iran după apelul prințului moștenitor din exil. Internetul a fost întrerupt
Proteste ample în Iran după apelul prințului moștenitor din exil. Internetul a fost întrerupt

Oamenii din capitala Iranului au strigat din casele lor și s-au adunat în stradă joi seara, după ce prințul moștenitor al țării, aflat în exil, a făcut un apel la o demonstrație în masă, au declarat martori oculari.

