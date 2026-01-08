JD Vance îi face pârtie lui Trump: „Sfatul meu pentru liderii europeni, să îl ia în serios pe preşedintele Statelor Unite”

„Sfatul meu pentru liderii europeni şi pentru oricine altcineva ar fi să îl ia în serios pe preşedintele Statelor Unite”, a declarat JD Vance într-o conferință de presă susținută la Casa Albă potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Oficialul american a subliniat că Washingtonul consideră insuficiente preocupările europene legate de securitatea acestui teritoriu. „Ceea ce le cerem noi prietenilor noştri europeni este să ia în serios securitatea acestui teritoriu, întrucât acum ei nu fac asta. Statele Unite vor trebui să facă ceva”, a adăugat vicepreședintele SUA.

Declarațiile vin în contextul în care administrația de la Washington analizează din nou posibilitatea achiziționării Groenlandei. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat miercuri că subiectul se află în atenția directă a președintelui Donald Trump și a echipei sale.

„Cumpărarea insulei este un lucru pe care preşedintele (Trump) şi echipa sa de securitate naţională îl discută activ”, a afirmat Karoline Leavitt în cadrul unei conferințe de presă.

De 600 de ani, sub Danemarca

Groenlanda se află sub suveranitatea Danemarcei de mai bine de 600 de ani și beneficiază în prezent de un statut de teritoriu semi-suveran. Insula, extrem de întinsă ca suprafață, are o populație de aproximativ 56.000 de locuitori și o economie bazată în principal pe pescuit.

Bugetul Groenlandei este susținut semnificativ de guvernul de la Copenhaga, care alocă anual circa un miliard de dolari, sumă ce reprezintă aproape jumătate din finanțarea totală a teritoriului. În același timp, insula dispune de resurse naturale importante, inclusiv petrol și gaze naturale.

