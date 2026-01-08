O capelă a fost amenajată în aeroportul din Craiova. „E un mod de liniștire. Sunt sfinți olteni”

Stiri Diverse
08-01-2026 | 20:06
Aeroportul Craiova a intrat în 2026 nu doar cu un terminal nou, ci și cu o capelă amenajată în interior. Aici, pasagerii se pot ruga în liniște pentru a-și învinge teama de zbor sau pentru călătorii reușite.

autor
Gigi Ciuncanu

Capela are inclusiv un preot cu care oamenii se pot sfătui dacă simt nevoia.

Capela ortodoxă este amplasată în mijlocul terminalului inaugurat la Craiova la sfârșitul anului trecut.

Este semnalizată astfel încât pasagerii să poată ajunge la ea din orice loc al aeroportului.

Pasageră: „Mie îmi plac foarte mult capelele și mă regăsesc.”

Pasageră: „Să ne ajute să fie zborul liniștit, pilotul să fie liniștit, să nu pățim ceva. Oricum noi ne facem cruce și aplaudăm de fiecare dată când zburăm. Ne rugăm să ajungem cu bine.”

Pasageră: „Mi se pare fenomenal și ortodox, și creștin, pentru binele casei, al familiei, pentru țară, pentru toată lumea în general – pentru zbor lin și pentru zbor lin.”

Preotul capelei spune că oamenii vin la el pentru binecuvântare și pentru a-i ajuta să își depășească anumite temeri.

Alexandru Zidaru, preotul capelei: „O capelă este făcută pentru a alunga uneori frica, pentru că sunt unii oameni care au această frică de zbor, dar, în primul rând, este pentru a lua binecuvântare pentru călătoria lor.”

Sfinții pictați în capelă au origini oltenești. Nicodim de la Tismana sau Irodion de la Lainici sunt doar două exemple.

Pasageră: „Eu locuiesc în Franța și chiar sunt capele pentru toate religiile.”

Sorin Manda, manager Aeroportul Internațional Craiova: „Sunt oameni care au frică de zbor și atunci e un mod de liniștire a lor. Sunt sfinți olteni, ceea ce, pentru noi oltenii, mândri așa cum ne știe toată lumea, ne bucură foarte tare.”

Noul terminal din Craiova a costat peste 100 de milioane de euro.

Banii provin din fonduri europene și de la Guvern.

Amenajarea capelei din incinta aeroportului s-a făcut cu susținerea și binecuvântarea Mitropoliei Olteniei.

Sursa: Pro TV

