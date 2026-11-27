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La capitolul fructe, cele exotice, dar și cele de pădure, au compensat pierderile înregistrate de nectarine, struguri, pere și pepeni.

Bananele conduc detașat în clasamentul celor mai cumpărate fructe din ultimul an, cu aproape un sfert din vânzări. Deși au fost probleme legate de producție la nivel internațional, distribuitorii și retailerii au făcut tot posibilul să nu lipsească din magazine. Dintr-un motiv foarte simplu:

Alina Ștefănescu, reprezentanta unei firme de distribuție banane: „Banana, în ultimii ani, a avut o creștere în preț foarte mică. Și retailerii au ținut prețul bananei acolo unde oricine să-și poată permite să o cumpere.”

Pe de altă parte, mulți au fost deschiși să experimenteze; drept dovadă, au cumpărat des nuci de cocos, fructe de kiwi, dar și avocado. Totuși, între fructe, cele de pădure au avut cel mai mare avânt, potrivit datelor Nielsen IQ, o companie de cercetare de piață.

Loredana Samoilă, managerul de comunicare al unui lanț de supermarketuri: „Sunt și mult mai versatile, pentru că le poți pune atât în micul dejun, în salate și diferite deserturi. Într-adevăr, și producătorii au investit foarte mult în zona aceasta, iar oferta a crescut la rafturi.”

Daniela Popescu, directorul de retail al unei companii de cercetare de piață: „Ce am observat pentru piața din România este că anul acesta am avut rezultate mult mai bune pe partea aceasta de recolte și de disponibilitate în magazin, ceea ce a dus la o scădere a prețului. Deci, dacă ne uităm la anul acesta, piața a fost în scădere față de anul trecut, dar motivul este că anul trecut au fost foarte scumpe, chiar și în sezon.”

Lucru valabil și pentru legume.

În ultimul an, roșiile au fost cele mai cumpărate legume, în proporție de 17%, urmate îndeaproape de cartofi și ardei. Însă dintre toate, morcovii sunt cei care au crescut cel mai mult în vânzări.

Alina Filip, producător local: „La partea de morcov au crescut exponențial vânzările, dar și pe partea de mixuri de legume la caserole. Alea merg foarte, foarte bine. Omul a devenit din ce în ce mai grăbit. Și atunci este mult mai ușor să ia o caserolă și să plece cu ea direct acasă.”

În ultimul an, piața fructelor și legumelor proaspete din supermarketuri s-a ridicat la aproximativ 11 miliarde de lei.