După ce am amețit numărând caloriile venite din mâncare și pe cele cheltuite prin mișcare, am constatat că ceva nu e în regulă. Cu cât consumi mai multă energie făcând efort fizic, cu atât apetitul crește, ca să nu fie pusă în pericol grăsimea de rezervă. A venit timpul să ne întrebăm de ce ne îngrășăm și cum slăbim.

**Când un individ are 1,80 înălțime și altul doar 1,40 nu ne trece prin cap să dăm vina pe cel mic că nu a avut suficientă voință să crească. In schimb, când vedem o persoană normoponderală și alta obeză, suntem tentați să o acuzăm pe cea din urmă că mănâncă prea mult! Cine ne-a spus că silueta e ceva ce putem alege sau putem controla după bunul nostru plac?

**Cum am putea spune unei femei care are șolduri masive și talia subțire să facă bine să slăbească?! Hormonii sunt cei care determină distribuția și sinteza de grăsime. De la pubertate până la menopauză și apoi până la sfârșitul vieții, aspectul corpului este influențat în primul rând de hormoni și abia apoi de alimentație sau de gradul de antrenament.

**Când vrem să controlom silueta prin diete, tot hormonii mediază acest proces. Nu toate alimentele îngrașă la fel, contează ce mâncăm! Insulina e hormonul responsabil de îngrășare, ea transformă caloriile în grăsime. Apare în sânge când mâncăm dulciuri și produse făinoase, adică carbohidrați. Atenție și la fructe, nu pot fi alimente de bază, conțin fructoză care schimbă metabolismul hepatic spre sinteza de grăsimi. Nici cu grăsime nu ne putem hrăni, are de 2 ori mai multe calorii față de proteine și carbohidrați.

Curele de slăbire bazate pe proteine sunt foarte la modă. Dar...

Foarte la modă si cu rezultate spectaculoase pe moment, curele de slăbire bazate pe proteine par soluția ideală pentru topirea kilogramelor. Dar… există un "dar": nu puteți face din ele un stil de viață, nu le puteți prelungi la infinit fară să vă puneți sănătatea in pericol. In dieta unui adult proteinele trebuie sa reprezinte doar 10-15% din aportul caloric zilnic, in timp ce dietele proteice te încurajează să mănânci carne, mezeluri si brânzeturi fără măsură.

**De dragul slăbitului am fi tentați să trecem pe regim proteic sau disociat, uitând că proteinele în exces fac acidoză din cauza amoniacului care rezultă din metabolizarea lor. Iar acidoza înseamnă creșterea reacțiilor oxidative, accelerarea îmbătrânirii și scăderea imunității. Excesul de proteine duce la decalcifieri osoase cu osteoporoză si fracturi, la probleme renale, crește riscul de multiplicare al celulelor adipoase sau tumorale. Si creierul suferă de la prea multe proteine, se instalează o stare de iritare, agitație si nervozitate cu insomnie si afectarea dispoziției.

**Deci ce ne rămâne, ce putem mânca atunci când vrem să slăbim?Legume, multe legume- legume la orice masă, ca aperitiv și fel de bază! Iar la desert, un fruct. Carnea, peștele, brânzeturile și grăsimile trebuie să devină ingrediente minoritare în farfuria noastră, prezente doar cât să dea gust. Iar făinoasele trebuie consumate mai rar și în cantitate mai mică, atât cât ne permite silueta.

**Nu iubim cruditățile din instinct, așa că trebuie să ne autoeducăm ca să ne placă. Omul primitiv omnivor nu mânca frunze și iarbă decât atunci când nu găsea altceva mai bun și mai consistent…sau când avea probleme digestive. Suntem precum pisicile, mâncăm iarbă când ne doare burta sau vrem să accelerăm tranzitul intestinal.

Trebuie să învățăm să ne placă verdețurile

Legumele sunt "sărace" din punct de vedere nutritiv, au 95% apă, fibre, minerale și vitamine, toate fără valoare calorică. Din legume nu putem crește și nici hrăniți nu suntem, au doar urme de proteine si glucide. Atunci de ce atâta interes pentru legume? Pentru că umplu stomacul cu apă și fibre, dau sațietate fără multe calorii și sunt o sursă de vitamine, minerale și fitonutrienți.

**Trebuie să mâncăm legume pentru că sunt și sănătoase și dietetice. Trebuie să învățăm să ne placă verdețurile astfel încât farfuria- și implicit burta noastră- să fie pline, fără risc pentru siluetă. Stomacul nu știe să numere caloriile, el cântărește mâncarea și nu face diferența între 300g de apă cu 0 calorii și 300g ulei cu 2700cal! Vizual nu, dar metabolic e mare diferență dacă umplem burta cu un castron de salată sau cu un calup de salam.

**Legumele ne ajută să ni se pară că am mâncat, să mestecăm mult și să ne săturăm cu…apă. Niciun alt aliment nu reușește să aducă atâtea avantaje și beneficii apropo de supraoferta alimentară în care trăim. Putem face exces de legume, putem mânca legume cu orice. Putem și trebuie! Ajutați-vă organismul să slăbească învățând să iubiți legumele. Altă cale mai sigură și mai sănătoasă nu există!