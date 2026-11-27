Platformele de streaming încep să elimine muzica generată integral cu IA. Ce se va întâmpla din decembrie
Inteligența artificială încearcă să schimbe industria muzicală, așa că producătorii din domeniu vor să traseze limite. Platformele de streaming sunt deja inundate de melodii generate de computer.
Sursa: ProTV
Generează rezumat cu AI
Unele servicii au decis să interzică astfel de creații, iar mulți oameni reclamă că acestor melodii le lipsește emoția.
Așa sună o melodie creată de inteligența artificială. A fost generată în câteva minute, cu tot cu voce, linie melodică și videoclip. Un proces care, în cazul oamenilor, durează mult mai mult.
Vlad Lucan, producător muzical: „Mi-aduc aminte că stăteam și o lună să închid o melodie, la început. Acum, dacă știi ce vrei de la o melodie, el îți dă: uite, putem să o facem așa, așa sau așa. Înainte trebuia să faci de mână chestia asta.”
Recent, reprezentanții unei platforme au dezvăluit că au în catalog aproape 27 de milioane de melodii generate integral cu inteligență artificială.
Corespondent Pro TV: „Doar în ultimele trei luni, 43% dintre piesele încărcate pe o singură platformă au fost create cu AI, iar 96% dintre acestea nu au fost ascultate nici măcar o dată. Cu alte cuvinte, platformele sunt inundate de muzică artificială. Astfel că unele servicii încep să ia măsuri și să elimine aceste piese.”
Mircea Serdin, expert în inteligență artificială: „Este în primul rând o decizie economică. Este foarte simplu să generezi piese cu inteligență artificială. Poziția artiștilor este că orice melodie generată cu AI este făcută, practic, copiind elemente din propria lor muncă, fără să îi remunereze pe cei care au creat muzica originală.”
Tânăr: „Nu-mi place. Mi se pare foarte fake, nu e pe stilul meu muzical și, în general, muzica adevărată mi se pare mult mai bună.”
Tânăr: „Muzica creată cu AI nu este ceva original, nu poate reproduce, nu poate compune precum un artist.”
Producătorii cred însă că, într-o piață în care oricine poate genera o melodie în câteva clipe, originalitatea și creativitatea umană vor face diferența.
Vlad Lucan, producător muzical: „Cred că nebunia umană. Aia nu o poți înlocui niciodată. Cred că se va duce foarte mult în zona de live, cred că omul va gusta muzica live în continuare și va deveni un privilegiu să asculți o trupă bună live.”
O platformă de streaming va elimina melodiile create 100% cu AI din decembrie, iar o alta, de la începutul anului.
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