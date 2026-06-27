Deși este unul dintre cele mai consumate și aparent „curate” fructe, experții atrag atenția că suprafața ei poate adăposti atât ouă de musculițe de fructe, cât și bacterii microscopice aduse din sol, aer sau din contactul repetat cu mâinile oamenilor pe parcursul transportului până la rafturile magazinelor, potrivit yahoo.com.

De ce ar trebui să speli bananele imediat ce ajungi acasă

Se pare că musculițele de fructe adoră să își depună ouăle pe suprafața cojii de banană. Dacă te-ai întrebat vreodată de unde apare acel nor de musculițe în bucătărie, bananele coapte pe care tocmai le-ai cumpărat ar putea fi „vinovate”.

Musculițele nu sunt singurul motiv pentru a spăla bananele — acestea pot adăposti și germeni precum bacterii microscopice. Potrivit cercetărilor, acești contaminanți pot proveni din sol, aer sau de la oameni. Bananele trec prin multe mâini în timpul procesului de la recoltare până ajung pe rafturile magazinelor. Acești germeni pot ajunge pe mâinile tale atunci când le atingi sau pot contamina banana dacă tai coaja cu un cuțit.

Sfaturi pentru spălarea bananelor acasă

Spălarea bananelor acasă durează mai puțin de un minut. Înainte să le speli, nu uita de igiena personală. Spală-te pe mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde înainte de a curăța produsele.

Spălarea bananelor este simplă — trebuie doar să le clătești sub jet de apă rece timp de aproximativ 30 de secunde. Folosește degetele pentru a îndepărta ușor murdăria vizibilă. După spălare, șterge fructele cu un prosop de bucătărie curat sau cu șervețele de hârtie.

Potrivit Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), nu este nevoie să folosești săpun sau soluții speciale pentru fructe. Dacă vrei un pas în plus, poți folosi o soluție de oțet făcută în casă. Pentru aceasta, amestecă o jumătate de cană de oțet alb distilat cu o cană de apă. Scufundă bananele în soluție timp de câteva minute, apoi clătește-le complet sub jet de apă rece.

După ce sunt spălate și uscate, bananele pot fi păstrate la temperatura camerei, într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Poți folosi și un suport pentru banane pentru a preveni vânătăile (care atrag musculițele de fructe) și pentru a încetini procesul de coacere.