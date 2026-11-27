Telefoanele ne fură timpul și atenția în cuplu. Cum s-a schimbat viața intimă în ultimele decenii
Suntem permanent conectați online, dar în mod paradoxal, tot mai instrainați. Date recente ale unui studiu britanic arată că partenerii, au momente de intimitate mult mai rare decât în anii '90.
Sursa: ProTV
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La noi, un sondaj făcut de Institutului Național de Sănătate Publică, arată o altă realitate: un sfert dintre liceeni, au avut deja, relații intime.
Alexanda spune că sunt seri în care ea și partenerul ei stau în fata unui ecran.
Alexandra: „Dacă suntem obosiți sau nu avem chef de discuții, ne luăm timp, stăm separat. Poate câteodată stau prea mult pe TikTok și el prea mult pe reel-uri sau pe YouTube și cumva ne deconectăm.”
Psihoterapetul Ioana Radu spune că întâlnește în cabinet cupluri în care distanța dintre parteneri se vede cu ochiul liber.
Ioana Radu, psihoterapeut: „Ne atingem mai rar și fugim mai ușor de partener prin alte insule, precum jobul, pasiunile noastre.”
O schimbare în viața intimă surprinde și un amplu studiu britanic, publicat în revista medicală The Lancet. Cercetarea arată că persoanele sub 45 de ani au relații intime de două ori mai rar ca la începutul anilor '90.
Studiul nu demonstrează însă că telefoanele sunt cauza. Sociologul Ioan Hosu consideră că ecranele concurează pentru timpul și atenția pe care le putem acorda celor de lângă noi.
Ioan Hosu, sociolog: „Aceste foarte multe ecrane fură timp și fură energie.”
Dincolo de timpul petrecut împreună, viața intimă înseamnă și informare și protecție. În România, o cercetare a Institutului Național de Sănătate Publică, realizată în rândul a peste 20.000 de liceeni, a urmărit comportamentele care le pot influența acestora sănătatea.
Circa un sfert au declarat că și-au început viața sexuală. Dintre aceștia, trei din patru au spus că au folosit o metodă contraceptivă eficientă.
Eugenia Bratu, șefa secției de promovare a sănătății a INSP: „Ne protejăm de sarcini nedorite, ne protejăm de infecții cu transmitere sexuală”.
Datele descriu însă doar comportamentul la ultimul contact intim.
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