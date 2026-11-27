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Oferta turistică de 1 Decembrie este bogată în ospețe, târguri de Crăciun, spectacole și răsfățuri la SPA.

Studenții au plecat la prânz spre casă din Gara de Nord. Lor li s-au alăturat cei care vor o vacanță fără mașină. Pentru anumite destinații, cum este, de pildă, Brașovul, biletele la tren s-au epuizat de câteva zile.

Unii au prins totuși bilet, dar fără loc.

După prânz s-a aglomerat și DN1, către munte.

Șofer: „S-a stat foarte mult din Sinaia și până aici. Cred că am făcut vreo 40 de minute.”

În Azuga, primii turiști au deja ochii pe pârtiile cu zăpadă.

Turistă: „Nu ne sperie timpul pe care l-am pierdut pe drum, ne încurajează.”

Turistă: „Am venit cu băiețelul pentru prima lui lecție de schi.”

Schior: „Întotdeauna sunt primul pe pârtie și vin să inaugurez.”

Poiana Brașov și-a întâmpinat oaspeții cu vreme plăcută și decoruri de sărbătoare.

Fată: „Plănuim să urcăm cu telecabina. Suntem prima dată aici!”

Cine n-a avut timp de o tură a admirat peisajul.

Corespondent Știrile PRO TV: „Aici poți să îți bei cafeaua dintr-o telecabină. Și nu, nu este cea care te duce spre vârful Postăvaru, ci face parte din decorul de Crăciun.”

Câțiva au avut piscina doar pentru ei.

Fată: „Ne bucurăm că suntem numai noi aici, în jacuzzi.”

În unele hoteluri, oaspeții sunt așteptați și cu un mic dar.

Mihai Moisescu, reprezentantul unui hotel: „Voucher la SPA, în valoare de 30 de euro pe cameră, pe noapte.”

La Bran, vacanța a început cu mâncare tradițională: fasole cu cârnați, mămăliguță cu ciuperci și papanași pufoși, îmbrăcați în dulceață.

Cei care vor sta patru zile au planuri mari.

Turist: „Să facem câteva trasee montane, să vizităm astăzi Castelul Bran și să mergem la bob, la Cheile Grădiștei.”

În interiorul castelului, vizitatorii pot descoperi o expoziție dedicată Reginei Maria și Marii Uniri.

Cristiana Pavel, organizator de evenimente: „Vom avea ateliere de decorațiuni handmade pentru cei mici, iar seara va fi cu vin fiert și mai multe surprize.”

De mâine se schiază și la Păltiniș, dar și pe Transalpina.

Corespondent Știrile PRO TV: „Poiana Brașov nu are zăpadă, dar va compensa cu petrecerile de tip après-ski. La cabanele din Postăvaru ori în cluburile aflate la poale vor face spectacol DJ și artiști renumiți. Gradul de ocupare în stațiune este de 90%, spun hotelierii, așa că ar fi bine să vă înarmați, în același timp, și cu multă răbdare. Este posibil să găsiți cu greu locuri de parcare, nu doar în stațiune, ci și în centrul Brașovului. Autoritățile locale au anunțat că vor suplimenta mijloacele de transport în comun și vor fi instituite, între anumite ore, restricții de trafic în centru. Și la Predeal, în zona Clăbucet, va fi mâine o mare petrecere în aer liber.”