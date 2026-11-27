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ANM a emis, vineri dimineață, o informare meteorologică valabilă până duminică seara, precum și mai multe atenționări Cod galben pentru vânt puternic și ninsori viscolite.

Potrivit meteorologilor, începând de vineri, 27 noiembrie, precipitațiile se vor transforma treptat în ninsoare în mai multe regiuni ale țării, iar în unele zone se va depune un strat consistent de zăpadă.

Unde va ninge și cât de mare va fi stratul de zăpadă

„Pe parcursul zilei de vineri (27 noiembrie) în jumătatea nordică a Moldovei și estul Transilvaniei vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar din orele serii va ninge în cea mai mare parte a Moldovei și se va depune strat de zăpadă (în medie de 4...8 cm).”

Din după-amiaza zilei de sâmbătă, ninsorile se vor extinde și în sudul țării, iar în anumite zone din Oltenia și Muntenia stratul de zăpadă ar putea depăși 15 centimetri.

„Din după-amiaza zilei de sâmbătă (28 noiembrie) va ninge și în regiunile sudice, iar în Oltenia și pe alocuri în sudul și sud-vestul Munteniei se va depune strat de zăpadă cu grosimi variabile (în general de 5...10 cm și izolat peste 15 cm).”

Ninsorile vor continua și în zonele montane, în special în Carpații Meridionali, unde meteorologii estimează depunerea unui nou strat de zăpadă.

„La munte va continua să ningă și îndeosebi în Carpații Meridionali se va depune strat de zăpadă în general de 5...10 cm.”

ANM

Vânt puternic și viscol în mai multe regiuni

Vântul va deveni tot mai puternic începând din noaptea de vineri spre sâmbătă, în special în regiunile sud-estice, sudice și în zona Carpaților de Curbură. Rafalele vor ajunge la 50-70 km/h, iar în timpul ninsorilor vor apărea episoade de viscol și vizibilitate redusă.

„Din noaptea de vineri spre sâmbătă (27/28 noiembrie) vor fi intensificări ale vântului la început în regiunile sud-estice, apoi și în cele sudice și în zona Carpaților de Curbură cu rafale în general de 50...70 km/h, temporar vor fi asociate cu ninsoare, va fi viscol și vizibilitate scăzută.”

Pe lângă ninsori și viscol, România va traversa și un proces de răcire accentuată. Temperaturile minime vor coborî sub zero grade în aproape toată țara, iar în estul Transilvaniei sunt prognozate valori de aproximativ -10 grade.

„Vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, astfel că în noaptea de sâmbătă spre duminică (28/29 noiembrie) minimele vor fi negative în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mici valori (în jurul a -10 grade) în estul Transilvaniei, iar duminică (29 noiembrie), maximele se vor menține negative în est, sud și centru (cu cele mai mici valori în nordul Moldovei și în depresiuni (spre -6 grade).”

Cod galben de vânt și viscol în sud-estul țării

ANM a emis o atenționare Cod galben valabilă în intervalul 28 noiembrie, ora 02:00 – 28 noiembrie, ora 15:00, pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și sudul Moldovei. În aceste regiuni, vântul va avea rafale de până la 70 km/h.

„În intervalul menționat, în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei vântul se va intensifica, cu rafale de 50...70 km/h. În județele Vrancea, Galați și Brăila va ninge slab, dar viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.”

Atenționarea va fi prelungită până duminică dimineața, la ora 10:00, pentru mai multe zone din sudul și sud-estul țării, unde vântul puternic va fi însoțit, local, de ninsoare și viscol.

„În intervalul menționat, vântul va continua să prezinte intensificări în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, cu rafale de 50...70 km/h.”

ANM

Cele mai dificile condiții meteorologice sunt prognozate în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ilfov, precum și în municipiul București. Fenomenele vor putea apărea și local în județele Ialomița și Constanța, unde vizibilitatea ar putea scădea sub 100 de metri.

„În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, municipiul București și local în județele Ialomița și Constanța intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare (cantități de 5...15 l/mp și izolat în sudul Munteniei 20 l/mp), va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 m.”

Cod galben de ninsori abundente în Oltenia

O altă atenționare Cod galben vizează județele Mehedinți, Dolj și Olt, în intervalul 28 noiembrie, ora 15:00 – 29 noiembrie, ora 10:00. În aceste zone sunt prognozate ninsori consistente, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 20 de centimetri și chiar depăși 25 de centimetri în unele localități.

„În județele Mehedinți, Dolj și Olt va ninge consistent și se va depune strat de zăpadă de 15...20 de cm și izolat de peste 25 cm (echivalent în apă de 20...35 l/mp).”

Vântul va contribui la formarea viscolului, iar vizibilitatea va fi redusă semnificativ, existând posibilitatea să scadă sub 100 de metri.

„Temporar vântul se va intensifica cu rafale de 45...50 km/h, va viscoli ninsoarea și vizibilitatea va scădea sub 100 m.”

Informarea meteorologică este valabilă până duminică, 29 noiembrie, ora 20:00.