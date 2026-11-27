Cum arată târgul de Crăciun din Piața Constituției. Bradul înalt de 30 de metri și roata panoramică, principalele atracții
Gri și zgomotos în mod normal, din această seară și Bucureștiul a fost cuprins de bucuria sărbătorilor. Pe bulevarde strălucesc deja milioane de beculețe, iar în cartiere au fost deschise mai multe târguri de Crăciun.
Sursa: ProTV
Generează rezumat cu AI
Cel mai mare este în Piața Constituției și tocmai a primit primii vizitatori.
Corespondent Știrile PRO TV: „În urmă cu câteva minute au fost aprinse luminile festive aici, în Piața Constituției, moment care marchează deschiderea oficială a târgului din acest an. Este deja rând și la căsuța lui Moș Crăciun, un spațiu de peste 100 de metri pătrați, decorat și pictat manual, unde copiii vor putea participa la ateliere, vor întâlni spiriduși și personaje de poveste și vor putea lăsa scrisori cu dorințe. Intrarea la târg este gratuită, însă cei care vin aici au cheltuieli serioase dacă vor să mănânce sau să bea ceva. Aproape în fiecare seară, timp de o lună, aici sunt programate o mulțime de concerte la care oamenii au acces gratuit.”
Principalul târg de Crăciun al Capitalei se întinde pe 20.000 de metri pătrați. Atmosfera este una de basm.
Bradul înalt de 30 de metri domină locul, însă atrage multe priviri și roata panoramică.
De vineri, tot centrul orașului este scăldat în lumină. Peste șase milioane de beculețe luminează deja principalele artere ale Capitalei.
Magia Crăciunului se simte și în cartiere. Cei care au ajuns în Parcul Drumul Taberei au găsit podul decorat cu brăduți și luminițe.
Copil: „Mi-a plăcut că sunt pe aici chestii frumoase, decorate de Crăciun.”
Copil: „Mie mi-au plăcut cel mai mult luminițele!”
Principalele târguri ale Capitalei vor fi deschise până după Crăciun.
Video recomandate
Schema prin care primarul, viceprimarul și secretarul unei comune din România ar fi fraudat gestionarea deșeurilor
Schema prin care primarul, viceprimarul și secretarul unei comune din România ar fi fraudat gestionarea deșeurilor
Platformele de streaming încep să elimine muzica generată integral cu IA. Ce se va întâmpla din decembrie
Telefoanele ne fură timpul și atenția în cuplu. Cum s-a schimbat viața intimă în ultimele decenii
Fructul și leguma care nu lipsesc din coșurile de cumpărături ale românilor. Care este explicația
Stațiunile unde se înghesuie românii de 1 Decembrie. Ce îi atrage pe turiști
Un elev de 14 ani și-ar fi amenințat profesoara cu bătaia în fața colegilor. Reacția directoarei școlii
Cum va fi vremea de 1 Decembrie, la parada din București. Militari din 16 țări partenere, invitați la eveniment
VIDEO cu momentul în care adolescent indian de 16 ani îi explică lui Vladimir Putin de ce este bună inteligența artificială
Vacanța de 1 Decembrie s-a făcut de patru zile pe Valea Prahovei. DN1, aproape blocat de coloanele de mașini
Impact violent în Constanța. O dubă s-a ciocnit cu o mașină și ambele au dărâmat peretele unei case
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit