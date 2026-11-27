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Cel mai mare este în Piața Constituției și tocmai a primit primii vizitatori.

Corespondent Știrile PRO TV: „În urmă cu câteva minute au fost aprinse luminile festive aici, în Piața Constituției, moment care marchează deschiderea oficială a târgului din acest an. Este deja rând și la căsuța lui Moș Crăciun, un spațiu de peste 100 de metri pătrați, decorat și pictat manual, unde copiii vor putea participa la ateliere, vor întâlni spiriduși și personaje de poveste și vor putea lăsa scrisori cu dorințe. Intrarea la târg este gratuită, însă cei care vin aici au cheltuieli serioase dacă vor să mănânce sau să bea ceva. Aproape în fiecare seară, timp de o lună, aici sunt programate o mulțime de concerte la care oamenii au acces gratuit.”

Principalul târg de Crăciun al Capitalei se întinde pe 20.000 de metri pătrați. Atmosfera este una de basm.

Bradul înalt de 30 de metri domină locul, însă atrage multe priviri și roata panoramică.

De vineri, tot centrul orașului este scăldat în lumină. Peste șase milioane de beculețe luminează deja principalele artere ale Capitalei.

Magia Crăciunului se simte și în cartiere. Cei care au ajuns în Parcul Drumul Taberei au găsit podul decorat cu brăduți și luminițe.

Copil: „Mi-a plăcut că sunt pe aici chestii frumoase, decorate de Crăciun.”

Copil: „Mie mi-au plăcut cel mai mult luminițele!”

Principalele târguri ale Capitalei vor fi deschise până după Crăciun.