Cu multă delicateţe, Masakazu Shimura, care are 30 de ani de experienţă în curăţarea obiectelor textile, oferă unui pluş Pokémon o baie de aburi, apoi o exfoliere delicată cu spumă, înainte de a-l peria cu grijă, ca și cum ar ţine în braţe un nou-născut.

Ritual de îngrijire pentru jucăriile de pluş

Videoclipurile în care acesta curăţă jucării de pluş, devenite virale pe internet, fascinează iubitorii de pluşuri și aduc companiei Cleaning Yonmarusan, specializată în restaurarea textilelor, clienţi internaţionali.

Încurajată de entuziasmul generaţiei Z pe reţelele de socializare și de atracţia japonezilor pentru obiectele drăguţe și reconfortante, compania curăţă acum 10.000 de pluşuri în fiecare an, în comparaţie cu circa 1.200 în urmă cu zece ani.

Clienți din întreaga lume vin special pentru acest serviciu

„În timpul spălării manuale, pipăi cu atenţie materialul pentru a stabili despre ce tip este vorba și a-i evalua starea și îl masez delicat în timp ce îl spăl”, a explicat pentru AFP Shimura, care se pricepe și la curăţarea altor textile.

Echipa din care face parte Shimura, din cadrul Yonmarusan, o reţea regională cu sediul la Yamanashi, la vest de Tokyo, este compusă din circa 12 persoane.

Anumiţi clienţi „vin special în Japonia pentru a-şi da la curăţat jucăriile de pluş”, a spus Hisako Mori, responsabil cu relaţiile publice în cadrul companiei. Oamenii călătoresc chiar sute de kilometri pentru a-și duce plușurile la acest tip de „SPA”.

„În timp ce noi ne ocupăm cu curăţenia, ei călătoresc prin Japonia, iar la finalul sejurului, îşi recuperează pluşurile și apoi se întorc acasă”.

Plușurile, considerate membri ai familiei

Unii clienţi îşi doresc câteodată să păstrăm anumite zgârieturi sau mâzgălituri de pe jucăriile lor, a explicat Shimura, întrucât sunt martore ale unor momente preţioase.

„Aceste obiecte trezesc amintiri deosebite. Este valabil pentru haine, dar și mai mult pentru jucăriile de pluş, pe care clienţii noştri le consideră asemenea unor membri de familie”, a mai spus el.

„Este un întreg proces în timpul căruia nu ne permitem să fim neglijenţi (...). Atunci când clienţii noştri sunt mulţumiţi de rezultat, resimţim un profund sentiment de împlinire”.