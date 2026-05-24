Vibrația zilei este 7 și o să facem alegeri înțelepte.

Horoscop 25 mai 2026 – GEMENI

E animație, sunteți ocupați până peste cap cu tot felul de treburi care vă țin în priză, vă aduc și bani, dar există și risc de epuizare. Să aveți grijă. O să faceți niște achiziții online ca să scutiți timp și efort, că poate aveți de învățat, dați examene și interviuri.

Horoscop 25 mai 2026 – RAC

O să vă mai gândiți și la voi, să fiți în formă: mai o dietă, mai un mers la sală sau la alergare în parc, vă duceți la tuns, la stilist, vă mai și odihniți. Vin bani, poate proiectul la care ați lucrat a început să producă și o să vă bucurați de succes.

Horoscop 25 mai 2026 – LEU

Vă puteți asocia cu niște parteneri de afaceri, măcar pentru o vreme, ca să vedeți cum merge proiectul în care vreți să vă implicați, că e ceva care promite să vă aducă beneficii. Poate organizați o ieșire în străinătate la sfârșit de săptămână, vă duceți într-un city break să vă limpeziți mintea.

Horoscop 25 mai 2026 – FECIOARĂ

Încep să se adune banii în cont, sunt cei pe care nu i-ați luat când trebuia și o să vă bucurați că o să aveți fonduri pentru cheltuieli legate de casă și familie. Se poate ca un fost partener de cuplu să revină cu gând de împăcare și chiar să fie posibil acest lucru, că încă vă iubiți.

Horoscop 25 mai 2026 – BALANȚĂ

O stare de bine, că lumea din jur e amabilă, dispusă în orice moment să vă întindă o mână de ajutor și o să vă rezolvați o serie de probleme care vă stăteau pe cap. Vă caută cineva care insistă să plecați pe undeva la distracție în weekend, iar o ieșire în afara orașului ar fi salvarea voastră.

Horoscop 25 mai 2026 – SCORPION

Se întâmplă ceva cu șeful, că nu pare să fie în toane bune și e bine să nu încălcați nicio regulă, ca să nu vă taxeze și să vă strice ziua. Conformați-vă. O problemă sufletească vă frământă pe dinăuntru și ar fi minunat să vorbiți despre ce s-a întâmplat, ca să exteriorizați această stare.

Horoscop 25 mai 2026 – SĂGETĂTOR

Poate vă așezați la masa tratativelor să vă impuneți punctul de vedere, să vi se dea tot ce cereți, dar nu înseamnă că nu puteți ceda, pe ici, pe colo, unde se poate. E cineva care vrea să petreceți mai mult timp împreună, poate ca să vă cunoașteți mai bine, și o să căutați în inimă să vedeți ce simțiți.

Horoscop 25 mai 2026 – CAPRICORN

Cineva în care v-ați pus mari speranțe să vă facă fericiți apare și multe lucruri se vor schimba în bine, că ați atins un prag de maturizare în plan emoțional. O să ieșiți mai des pe la evenimente mondene, o să lăsați deoparte treburile care vă ocupă tot timpul și o să vă mai și relaxați.

Horoscop 25 mai 2026 – VĂRSĂTOR

E o perioadă cu atmosferă bună, atât la serviciu, cât și acasă, și vi se rezolvă și singure niște treburi, ca să mai și respirați. O să apelați la rezervele de bani ale familiei ca să mai luați ce considerați de cuviință pentru casă, că aveți de schimbat câte ceva.

Horoscop 25 mai 2026 – PEȘTI

Sunteți pe picior de plecare, vă duceți fie într-o delegație, fie ca să petreceți câteva zile de concediu într-un cadru de vis, cu relaxare, și lăsați în urmă toate greutățile. Vă mai intră ceva bani și o să vă faceți și acele cumpărături care ajungeau tot timpul la coada listei.

Horoscop 25 mai 2026 – BERBEC

Se poate să aveți examene, interviuri și o să fiți în formă, că sunt foarte importante pentru voi și concentrarea va fi maximă. Vi se lansează invitația să porniți spre o destinație de vacanță și poate accesați fondurile de rezervă ca să puteți pleca sâmbătă sau chiar de vineri.

Horoscop 25 mai 2026 – TAUR

Acele lucruri pe care v-ați propus mai demult să le faceți le puteți încerca cu încredere zilele astea: să alocați timp unui proiect nou, să vă interesați de un job care vi s-ar potrivi. Anturajul e cu voi oriunde aveți nevoie de o companie agreabilă și o să vă simțiți în elementul vostru.