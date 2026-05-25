Odată cu apropierea verii, nenumărați turiști iau în calcul o vacanță în străinătate. Ca în cazul oricărei achiziții, majoritatea călătorilor caută cel mai bun raport calitate-preț, relatează Express.

Desigur, acest lucru depinde de factori precum destinația, compania aeriană preferată și platforma de rezervare. Totuși, cercetările arată că momentul achiziției poate face o diferență semnificativă.

În acest context, echipa specialiștii au oferit câteva sfaturi utile despre cum poți prinde cele mai ieftine zboruri, inclusiv momentul ideal pentru rezervare.

Luni și marți, „fereastra” pentru oferte

Experții sugerează că zilele de luni și marți pot fi cele mai bune pentru rezervare.

„Achiziția biletelor la începutul săptămânii poate fi avantajoasă.”, au precizat specialiștii de la Money Saving Expert (MSE).

Datele Skyscanner arată că uneori companiile aeriene lansează oferte târziu luni (când mai puțini oameni caută zboruri), iar acestea pot rămâne active până marți dimineața.

Această idee este susținută și de informațiile de pe site-ul Skyscanner, care a transmis: „Lunea poate aduce tarife mai mici la începutul săptămânii. Prețurile tind să crească pe măsură ce săptămâna avansează și cererea crește.”

Totuși, nu există o garanție că vei prinde cele mai bune oferte în aceste zile.

„Nu există o zi sau săptămână garantată ca fiind cea mai bună pentru cumpărare.”

Prețurile depind de cerere, de prețurile competitorilor, de economie și de comportamentele istorice de rezervare ale clienților. Un lucru care nu influențează prețurile este istoricul căutărilor tale – acesta este un mit, interesul tău pentru un anumit zbor nu afectează costul acestuia.

Cum funcționează prețurile zborurilor

Skyscanner a explicat faptul că tarifele aeriene se modifică permanent: „Prețurile zborurilor se modifică permanent în funcție de cerere, sezon și rută. Nu există o zi fixă cea mai ieftină pentru rezervare. Companiile aeriene folosesc software de prețuri dinamice. Acesta reacționează la factori precum cererea, tiparele de rezervare și anulările.”

De aceea, tarifele pot scădea brusc sau crește fără avertisment.

Potrivit Skyscanner, principalele situații care pot duce la scăderea prețurilor includ:• Perioade de cerere scăzută – dacă un zbor nu se vinde bine, tarifele pot fi reduse pentru a ocupa locurile• Anulări – când pasagerii renunță, unele locuri pot fi reintroduse la prețuri mai mici• Promoții – companiile aeriene pot oferi reduceri pe termen scurt, mai ales în perioadele mai liniștite

Trucuri pentru bilete mai ieftine

Experții recomandă mai multe strategii pentru a obține cele mai bune prețuri:

• Fii flexibil – prețurile variază mult în funcție de dată și destinație. Marțea și miercurea sunt de obicei mai ieftine; vacanțele de vară și Crăciunul sunt cele mai scumpe. Dacă ești flexibil cu destinația, folosește opțiunea „oriunde” din site-urile de comparație• Setează alerte de preț – ofertele flash și erorile de tarif pot dispărea rapid. Abonează-te la newslettere și alerte pentru notificări în timp real• Compară întotdeauna prețurile – nu presupune că site-ul companiei este cel mai ieftin. Verifică platforme precum Kayak, Skyscanner, Momondo și Google Flights• Împarte călătoria – escală sau biletele separate pot reduce costul semnificativ la zborurile lungi• Verifică prețul final – tariful mic inițial poate crește după adăugarea bagajelor și taxelor suplimentare.