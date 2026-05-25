Producția explorează, printr-o abordare jurnalistică și echilibrată, povestea unuia dintre cele mai cunoscute și controversate clanuri din România. Serialul va fi disponibil în avans pe VOYO, unde publicul va putea urmări, în aceeași zi, două episoade exclusive. Primul episod, intitulat „Ascensiunea unei dinastii”, urmărește începuturile fraților Cămătaru în Ferentari, într-un context social marcat de sărăcie, violență și criminalitate de stradă. Documentarul explorează modul în care reputația construită în jurul lumii boxului și a influenței din cartier a devenit baza unei structuri de putere care avea să domine lumea interlopă timp de decenii.

Serialul reunește mărturii directe ale membrilor familiei Cămătaru, inclusiv declarații oferite de Nuțu (Ion Balint) și Sile (Vasile Balint) Cămătaru, alături de punctele de vedere ale procurorilor, psihologilor, polițiștilor implicați în anchete și specialiștilor în criminologie. „Banii îi făceam din trafic de inteligență și exces de frumusețe. Pentru că niciodată nu am făcut nicio afacere greșită”, declară Sile Cămătaru într-unul dintre interviurile incluse în documentar.

De cealaltă parte, fostul procuror Marian Sîntion descrie mecanismele anchetei și modul în care autoritățile au încercat să documenteze activitățile grupării: „Eu a trebuit să găsesc fisura necesară, breșa ca să intru acolo și de acolo să încep să bag procedural și să încep să-i adun. Că i-am adunat după aceea precum cu duba (…) Au dat peste mine, ăsta a fost singurul lor ghinion.” Pe lângă interviurile exclusive, documentarul CĂMĂTARII include imagini de arhivă, materiale din arhiva personală a familiei Cămătaru, imagini din dosare, interceptări, înregistrări de supraveghere și secvențe din sălile de judecată, completate de mărturii oferite sub protecția anonimatului.

Documentarul integrează și reconstituiri stilizate ale unor momente-cheie, construite pentru a reda atmosfera și contextul evenimentelor, dar și analize realizate de specialiști în criminologie și psihologie judiciară, care încearcă să explice mecanismele de putere, influență și control asociate clanului. Episodul urmărește inclusiv profilul lui Nuțu Cămătaru și modul în care experiențele din detenție, reputația construită în lumea interlopă și relațiile dezvoltate de-a lungul timpului au dus la consolidarea influenței familiei.

CĂMĂTARII propune publicului o perspectivă complexă asupra unui fenomen social și judiciar care a traversat mai multe decenii din istoria recentă a României, reunind atât vocile celor implicați direct, cât și perspectiva instituțiilor care au investigat cazul. Primul episod va fi difuzat luni, de la ora 23:30, la PRO TV. În aceeași zi, abonații VOYO vor putea urmări în avans primele două episoade ale serialului documentar CĂMĂTARII.