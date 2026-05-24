Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Rusia a folosit puternica rachetă balistică hipersonică „Oreșnik” într-un atac de amploare asupra Kievului, sâmbătă noaptea.

„Trei rachete rusești lansate împotriva unei instalații de alimentare cu apă au incendiat o piață și zeci de clădiri rezidențiale, au avariat mai multe școli obișnuite și au lansat propria rachetă Oreșnik împotriva orașului Bila Țerkva. Ei bine, este cu adevărat inacceptabil. Este important ca acest lucru să nu rămână fără consecințe pentru Rusia., a declarat Zelenski, potrivit Associated Press.

Rusia a lovit orașul Bila Țerkva din regiunea Kiev cu această rachetă, a spus Zelenski.

Nu se cunoaște exact care a fost principala țintă.

Rusia a atacat Kievul cu rachete și drone în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un asalt intens care a zguduit clădirile din centrul capitalei ucrainene, inclusiv în apropierea birourilor guvernamentale, a clădirilor rezidențiale și a școlilor.

Atacul combinat a inclus 600 de drone de atac și 90 de rachete lansate din aer, de pe mare și de la sol, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Apărarea aeriană ucraineană a distrus sau a blocat 549 de drone și 55 de rachete. Aproximativ 19 rachete nu au reușit să-și atingă țintele, au transmis Forțele Aeriene.

„Se știe acum că cel puțin optzeci și trei de persoane au fost rănite de la începutul zilei”, a spus Zelenski. „Din păcate, există victime. Condoleanțele mele rudelor și prietenilor.

„Impactul rachetelor de diferite tipuri a fost puternic. Nouăzeci dintre ele erau rachete balistice, treizeci și șase erau drone. Cele mai multe lovituri au fost în Kiev, iar Kievul a fost ținta principală a acestui atac rus.”, a adăugat el.

Sursa: Associated Press

Etichete: războiul din Ucraina, Ucraina, Rusia, Zelenski, rachete,

