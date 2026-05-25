Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş a admis, pe 23 mai, propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile formulată de procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Piteşti faţă de inculpat, "la data faptei agent de poliţie în cadrul Poliţiei Municipiului Câmpulung - Biroul Ordine Publică şi preşedinte al unei filiale judeţene din cadrul unui sindicat din poliţie".

"În cursul lunii februarie 2026, inculpatul (...), în calităţile menţionate anterior, ar fi pretins de la un alt poliţist suma de 12.000 de euro, din care în cursul lunii martie 2026 ar fi primit suma de 10.000 de lei, în schimbul promisiunii că îşi va exercita influenţa pe care ar fi pretins că o are asupra unor persoane cu funcţii de conducere din cadrul a două inspectorate judeţene de poliţie, pentru a determina aprobarea mutării poliţistului respectiv de la un inspectorat la altul", se menţionează în comunicat.

DNA precizează că procurorii beneficiază în această cauză de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie.