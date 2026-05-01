Întrebat de reporterii din Biroul Oval despre posibilitatea reducerii numărului de trupe americane din Spania și Italia, președintele a răspuns afirmativ: „Probabil, probabil o voi face. De ce nu?”

Critici dure la adresa aliaților europeni

„Italia nu ne-a oferit niciun ajutor, iar Spania a fost oribilă, absolut oribilă”, a continuat el, reproșându-le aliaților din NATO că nu au venit în ajutorul Statelor Unite de la începutul conflictului declanșat pe 28 februarie de atacurile israeliano-americane asupra Iranului.

Trump acuză în special mai mulți parteneri europeni că refuză să ofere orice sprijin militar sau logistic pentru operațiunile desfășurate de Washington în Strâmtoarea Ormuz.

Tensiuni și cu Germania

Președintele SUA mai declarase cu o zi înainte că Washingtonul ia în considerare reducerea prezenței trupelor în Germania, după ce cancelarul Friedrich Merz a provocat furia Casei Albe, declarând că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran și că iranienii i-au umilit pe americani în timpul negocierilor.

Critici constante la adresa NATO

La modul general, republicanul a criticat aspru, în mod constant, de-a lungul celor două mandate ale sale, NATO, pe care o acuză că este excesiv dependentă de protecția militară americană, agitând constant amenințarea unei retrageri americane.

Cifrele prezenței militare americane în Europa

La sfârșitul anului 2025, Italia avea 12.662 de soldați americani activi, Spania 3.814 și Germania 36.436, conform cifrelor oficiale.

„Departamentul de Război se va asigura că președintele are la dispoziție opțiuni credibile, astfel încât aliații noștri să nu mai fie tigri de hârtie, ci să își joace pe deplin rolul”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Pentagonului, Kingsley Wilson, într-un e-mail către AFP săptămâna trecută.