Conform sursei citate, din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în timp ce un bărbat de 47 de ani, din judeţul Vrancea, se afla într-un container în care este cazat ca muncitor pe un şantier din oraşul Bumbeşti Jiu, pe fondul unui conflict spontan ar fi fost agresat fizic de cei doi bărbaţi, colegi de-ai săi, fiind lovit cu un cuţit în zona coapsei stângi şi cu pumnii în zona feţei.

"La data de 24 mai, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Bumbeşti Jiu au reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Gorj doi bărbaţi de 46 şi 48 de ani, ambii din judeţul Vrancea, bănuiţi de săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Totodată, au fost efectuate verificări în evidenţele poliţiei, stabilindu-se faptul că, între persoana vătămată şi persoanele reclamate nu au mai existat reclamaţii, plângeri sau dosare penale", au menţionat, luni, reprezentanţii IPJ Gorj.

Victima a solicitat acordarea de îngrijiri medicale, fiind transportată la spital.