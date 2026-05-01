Vineri este termenul-limită după care preşedintele american Donald Trump este teoretic obligat să solicite autorizaţia Congresului pentru a continua războiul, informează vineri AFP.

Iran activează apărarea aeriană în Teheran

Însă administraţia SUA a lăsat să se înţeleagă că va ignora această obligaţie, pe care preşedintele SUA ar trebui în teorie să o respecte începând de vineri, 1 mai, şi pe care democraţii nu sunt în stare să o impună.

Agenţiile de ştiri Tasnim şi Fars au relatat că, potrivit informaţiilor disponibile, sistemele de apărare antiaeriană au fost activate „pentru a contracara aeronavele mici şi dronele de recunoaştere", fără a oferi detalii suplimentare.

Cele două agenţii citate au informat anterior despre această activare, fără a specifica dacă a fost vorba de un exerciţiu sau de neutralizarea unor aeronave ostile.

„Sunetul apărării antiaeriene a încetat după aproximativ 20 de minute de activitate şi ripostă împotriva unor aeronave mici", au transmis cele două agenţii, adăugând că Teheranul a revenit la „normal".

Statele Unite şi Israelul au lansat un război împotriva Iranului pe 28 februarie şi au stabilit un armistiţiu pe 8 aprilie. În ciuda acestui fapt, impasul dintre Teheran şi Washington continuă, propulsând preţurile hidrocarburilor la cele mai ridicate niveluri din ultimii patru ani.

Conflictul SUA–Iran continuă în ciuda armistițiului

Conform Constituţiei SUA, doar Congresul are dreptul de a declara război. Cu toate acestea, o lege adoptată în 1973 permite preşedintelui să lanseze o intervenţie militară limitată ca răspuns la o situaţie de urgenţă, cu condiţia ca, dacă angajează trupe americane pentru mai mult de 60 de zile, să obţină autorizaţia din partea legislativului.

Prin urmare, vineri este termenul limită, dar secretarul apărării, Pete Hegseth, a susţinut joi că, din cauza armistiţiului, „ceasul celor 60 de zile este suspendat".

„Ostilităţile care au început sâmbătă, 28 februarie, s-au încheiat", a declarat pentru AFP un înalt oficial al administraţiei americane.

„Nu au existat schimburi de focuri între forţele armate americane şi Iran de marţi, 7 aprilie", a adăugat el.

Washingtonul a impus o blocadă porturilor iraniene ca represalii pentru închiderea de către Teheran a strâmtorii strategice Ormuz, prin care, înainte de conflict, trecea o cincime din hidrocarburile lumii, ceea ce a dus la creşterea preţurilor la petrol. Un oficial american de rang înalt a sugerat că această măsură ar putea fi prelungită „pentru luni întregi".