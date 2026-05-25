Specialiștii spun că momentan nu sunt motive de îngrijorare, dar că pot apărea ajustări de program sau reduceri de frecvențe pe anumite rute.

Veștile sunt însă mai bune decât păreau în urmă cu câteva luni, spune Claudia Tocilă, reprezentanta unei platforme de rezervări, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

Claudia Tocilă: „În ultima lună am primit semnale mai pozitive. Această vară poate fi afectată într-o oarecare măsură pentru companiile mai mici, însă companiile aeriene mari au asigurate rezervele de kerosen pentru a opera în această vară. Cu toate acestea, multe dintre companiile aeriene au făcut mici ajustări, fie de orar, fie de reducerea frecvențelor sau a anumitor rute, pentru a păstra zborurile foarte cerute și populare fără probleme pentru pasageri”.

Asta nu înseamnă că toate vacanțele sunt în pericol. Însă specialiștii spun că merită să fim mai atenți atunci când alegem compania aeriană și ruta.

„Indiferent de context, este bine să fim atenți cine operează zborul. Dacă avem dubii, putem să apelăm la o agenție de turism sau la o platformă care să intermedieze relația cu compania aeriană în cazul unor probleme. Este important să avem un punct de contact și ajutor dacă apare o anulare sau o schimbare de program”, a mai spus Claudia Tocilă.

Destinațiile foarte populare sunt, de regulă, și cele mai sigure din perspectiva continuității zborurilor.

„Atunci când vedem un avion plin, de regulă înseamnă că acea rută este profitabilă și are șanse mai mari să fie menținută. Dacă ne este teamă de anulări, poate fi o idee bună să alegem destinații populare sau locuri din care avem și alternative de transport, tren, mașină închiriată sau alte aeroporturi apropiate”,a explicat Claudia Tocilă.

Ce faci dacă zborul este anulat

Claudia Tocilă: „În funcție de cât de din scurt suntem anunțați, compania aeriană oferă de obicei mai multe variante. Putem primi o alternativă de zbor, o schimbare de orar sau chiar plecare de pe alt aeroport. Există și varianta rambursării banilor, iar pasagerii trebuie să știe că acești bani trebuie oferiți în numerar, nu doar sub formă de voucher. Dacă vrem voucher și știm că vom călători din nou, este în regulă, dar nu suntem obligați să acceptăm această variantă”.

În anumite situații, pasagerii pot primi și despăgubiri:

„Dacă anularea survine foarte din scurt, pasagerii trebuie să știe că există despăgubiri reglementate la nivel european, între 250 și 600 de euro, în funcție de distanța zborului. Procedura poate fi mai lungă și mai birocratică, însă compania aeriană este obligată să respecte aceste reguli”.