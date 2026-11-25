Generează rezumat cu AI

Evenimentul s-a produs pe strada Valea Cascadelor, după ce structura metalica, vizibil afectată de rugină, s-a înclinat spre calea de rulare, chiar în momentul în care tramvaiul intra în stație.

Vehiculul avea o viteza redusă și nicio persoană nu a fost rănită. După aproximativ două ore de blocaj, circulația tramvaielor a fost reluată pe linia respectivă.

Conducerea Societății de Transport București a deschis o anchetă pentru a stabili exact cauzele incidentului. Totodată reprezentanții STB au transmis că au început verificările la toate refugiile, pentru a vedea cât de solide sunt structurile metalice din stații.