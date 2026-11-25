O copertină ruginită a unui refugiu a lovit un tramvai de pe linia 25, în Capitală. STB verifică toate stațiile
Incident pe linia tramvaiului 25 din Capitală. Un astfel de mijloc de transport în comun a lovit copertina unui refugiu pentru călători.
Sursa: ProTV
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Evenimentul s-a produs pe strada Valea Cascadelor, după ce structura metalica, vizibil afectată de rugină, s-a înclinat spre calea de rulare, chiar în momentul în care tramvaiul intra în stație.
Vehiculul avea o viteza redusă și nicio persoană nu a fost rănită. După aproximativ două ore de blocaj, circulația tramvaielor a fost reluată pe linia respectivă.
Conducerea Societății de Transport București a deschis o anchetă pentru a stabili exact cauzele incidentului. Totodată reprezentanții STB au transmis că au început verificările la toate refugiile, pentru a vedea cât de solide sunt structurile metalice din stații.
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