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Profesorii Dumitru Borţun şi Camelia Crişan, de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, au prezentat, miercuri, la Academia Română, la Conferinţa Naţională "Declinul demografic şi natalitatea la început de secol XXI", câteva din rezultatele cercetării sociologice, realizată pe un eşantion de 1.100 de respondenţi, printr-un chestionar aplicat "faţă în faţă" şi cu o marjă de eroare de plus/minus 3% şi un nivel de încredere de 95%.

De asemenea, 91% dintre cei chestionaţi spun că scăderea populaţiei afectează negativ economia ţării.

Grigore Iuga, cercetător asociat la Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu", coordonatorul proiectului naţional "Sănătatea familiei şi natalitatea", director executiv al conferinţei, a precizat că au fost puse 25 de întrebări din cele 35 planificate iniţial.

Potrivit cercetării sociologice "Percepţia populaţiei privind declinul demografic şi natalitatea din România", realizată de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS), 58% dintre respondenţi afirmă că în principal creşterea copiilor se bazează pe părinţi şi/sau bunici, iar 90% dintre români consideră că veniturile insuficiente sunt un factor decisiv pentru amânarea primului copil după vârsta de 25 de ani.

Totodată, 70% dintre respondenţi vor ca statul să poată încuraja familiile să aibă cât mai mulţi copii.

Pe de altă parte, 59% dintre respondenţi au spus că şi-ar dori doi sau mai mulţi copii, iar 51% din cei intervievaţi au afirmat că veniturile cuplului sunt factorul cel mai important în decizia de a avea copii.

Conferinţa Naţională "Declinul demografic şi natalitatea la început de secol XXI" face parte din proiectul pluridisciplinar "Sănătatea familiei şi natalitatea la început de secol XXI", lansat în anul 2022, prin publicarea de articole şi cercetări în revista ştiinţifică "Proceedings of The Romanian Academy" - Seria B: "Chemistry, Life Sciences and Geoscience".