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Secretul este să lași tortul suficient timp la frigider, astfel încât foile să se înmoaie și să se îmbine cu crema.

Ce este tortul Medovik și de unde provine celebrul desert

Tortul Medovik este unul dintre cele mai apreciate deserturi din bucătăria rusească, cunoscut pentru foile subțiri cu miere și crema fină, ușor acrișoară. Spre deosebire de torturile cu blat pufos, acesta se pregătește din mai multe foi coapte separat, între care se adaugă cremă. După câteva ore la frigider, foile se înmoaie treptat, iar tortul devine fraged și cremos.

Numele desertului vine din cuvântul rusesc med, care înseamnă miere. Acesta este ingredientul care îi dă gustul aparte și aroma plăcută. Rețeta tradițională conține făină, ouă, unt, zahăr și miere, iar crema este pregătită, de obicei, din smântână fermentată îndulcită. Combinația dintre foile dulci și crema ușor acrișoară oferă desertului un gust echilibrat, conform The Moscow Times.

Povestea tortului Medovik este legată de o veche legendă de la curtea imperială a Rusiei. Se spune că desertul ar fi fost creat la începutul secolului al XIX-lea, în timpul domniei țarului Alexandru I. Un tânăr cofetar ar fi pregătit tortul pentru împărăteasa Elisabeta Alexeievna, fără să știe că aceasta nu suporta mierea. Spre surprinderea tuturor, împărăteasa ar fi fost atât de încântată de gust, încât desertul ar fi devenit unul dintre preferatele sale.

Această poveste, însă, nu a fost confirmată prin documente istorice. Originea exactă a tortului rămâne neclară, iar rețetele care poartă numele Medovik apar în cărțile de bucate mult mai târziu, inclusiv într-un volum publicat la Kiev în 1960. Desertul a devenit foarte popular în perioada sovietică, fiind pregătit pentru aniversări, sărbători și alte ocazii speciale. Cu timpul, rețeta s-a răspândit și în alte țări din Europa de Est, fiecare familie adaptând-o după propriile gusturi.

În prezent, există variante cu nuci, caramel, lapte condensat sau fructe. Cu toate acestea, foile aromate cu miere și crema care le înmoaie rămân elementele care definesc tortul Medovik.

Care sunt ingredientele necesare pentru tortul Medovik

Tortul Medovik se pregătește din ingrediente simple, pe care le găsim cu ușurință în magazine. Secretul gustului stă în combinația dintre foile subțiri cu miere și crema fină, care le oferă frăgezime după ce tortul este lăsat la rece.

Mierea este ingredientul care dă personalitate acestui desert, influențând atât aroma, cât și culoarea aurie a foilor. Poți folosi miere de salcâm sau polifloră, în funcție de gustul preferat. Pentru o aromă mai delicată, este indicată o miere cu gust blând. Pentru un tort cu opt foi, cu diametrul de aproximativ 22-23 de centimetri, suficient pentru 10-12 porții, ai nevoie de următoarele ingrediente:

Ingrediente pentru foile cu miere:

· 375 g făină albă, aproximativ

· 150 g zahăr

· 3 ouă mari

· 85 g miere, aproximativ 4 linguri

· 30 g unt nesărat

· 1 linguriță bicarbonat de sodiu

· Ingrediente pentru cremă:

· 900 g smântână fermentată, cu minimum 18% grăsime

· 240 g zahăr pudră, aproximativ

· 240 ml smântână lichidă pentru frișcă, cu minimum 30% grăsime.

Pentru decor:

· Firimituri din resturile de foi coapte

· Fructe proaspete, opțional

Fiecare ingredient are un rol în pregătirea foilor. Făina și ouăle ajută la formarea aluatului, untul îi oferă frăgezime, iar bicarbonatul contribuie la obținerea unor foi ușor afânate. Cantitatea de făină poate fi ajustată puțin, în funcție de consistența aluatului. Pentru cremă, este important să alegi o smântână fermentată grasă și consistentă. Aceasta oferă gustul ușor acrișor specific tortului Medovik, în timp ce frișca bătută face crema mai fină și mai aerată. Există și rețete în care se folosesc doar smântână fermentată și zahăr, fără frișcă.

Decorul este la fel de simplu ca ingredientele. Resturile de foi coapte se mărunțesc și se presară deasupra tortului și pe margini. Dacă preferi, poți adăuga nuci măcinate sau câteva fructe proaspete.

Cum prepari foile fragede pentru tortul Medovik

Foile cu miere sunt cele care îi dau tortului Medovik gustul și textura aparte. Imediat după coacere sunt destul de tari, însă se înmoaie după ce intră în contact cu crema. Pentru a obține un tort fraged, aluatul trebuie pregătit cu atenție, iar foile întinse subțire și coapte până devin ușor aurii.

Pentru început, pune într-o cratiță 150 g de zahăr, 85 g de miere și 30 g de unt. Încălzește ingredientele la foc mic spre mediu, amestecând din când în când, până când untul se topește, iar zahărul se dizolvă. Acest pas durează aproximativ 5-7 minute. Ai grijă ca amestecul să nu se ardă, conform site-urilor internaționale pentru gătit.

Ia cratița de pe foc și bate separat cele trei ouă. Toarnă-le treptat peste compoziția caldă, amestecând continuu cu un tel, astfel încât ouăle să nu se gătească din cauza căldurii. Adaugă apoi o linguriță de bicarbonat de sodiu, amestecă bine și începe să încorporezi făina, puțin câte puțin. Vei avea nevoie de aproximativ 375 g de făină, însă cantitatea poate varia ușor. La final, trebuie să obții un aluat moale, elastic și ușor de întins. Evită să adaugi prea multă făină, pentru a nu obține foi prea tari.

Împarte aluatul în opt bucăți egale și modelează-le în formă de bile. Cât timp este încă ușor cald, întinde fiecare bucată într-o foaie rotundă, cu grosimea de aproximativ 3 mm. Folosește o farfurie sau o formă de tort cu diametrul de 22-23 cm pentru a tăia foile la aceeași dimensiune. Păstrează marginile de aluat pentru decor.

Așază foile pe hârtie de copt și introdu-le în cuptorul preîncălzit la 175°C, timp de aproximativ 4-5 minute, până capătă o culoare aurie. După coacere, lasă-le să se răcească pe un grătar, fără să le suprapui cât sunt fierbinți. La final, coace și resturile de aluat, apoi mărunțește-le. Firimiturile vor fi folosite pentru decorarea tortului. Nu te îngrijora dacă foile sunt tari după răcire, acestea vor deveni fragede după ce vor fi acoperite cu cremă și lăsate la frigider.

Cum se face crema fină și aromată pentru Medovik

Crema este la fel de importantă ca foile cu miere. Aceasta oferă tortului un gust dulce-acrișor și ajută straturile de aluat să devină moi și fragede. Pentru un rezultat bun, crema trebuie să fie fină, ușoară și suficient de consistentă pentru a putea fi întinsă uniform. Pentru cele opt foi, ai nevoie de 900 g de smântână fermentată grasă, 240 g de zahăr pudră și 240 ml de smântână lichidă pentru frișcă. Ingredientele trebuie să fie reci, în special smântâna pentru frișcă, astfel încât să obții o cremă cu textura potrivită.

Începe prin a bate smântâna lichidă pentru frișcă, cu minimum 30% grăsime, folosind mixerul. Continuă până când devine pufoasă și suficient de fermă pentru a-și păstra forma. Nu o bate prea mult, fiindcă se poate separa și poate căpăta o textură grunjoasă. Într-un alt bol, amestecă smântâna fermentată cu zahărul pudră până când obții o compoziție fină, fără cocoloașe. Zahărul pudră se dizolvă mai ușor și ajută la obținerea unei creme uniforme.

Încorporează treptat frișca bătută în amestecul de smântână și zahăr. Folosește o spatulă și amestecă ușor, cu mișcări de jos în sus, pentru ca textura să rămână aerată. La final, crema trebuie să fie fină și suficient de legată pentru a nu curge dintre foi.

Pentru această rețetă, alege o smântână fermentată cu minimum 18% grăsime, cât mai groasă. Dacă este prea lichidă, o poți lăsa câteva ore la frigider, într-o sită acoperită cu tifon, pentru a elimina excesul de zer. După preparare, păstrează crema la frigider până când începi să asamblezi tortul. Dacă este prea moale, las-o la rece încă 30-60 de minute. Nu trebuie însă să fie foarte densă, întrucât foile au nevoie să absoarbă o parte din umezeala ei.

Întinde crema în straturi generoase între foi, apoi lasă tortul la frigider câteva ore, de preferat peste noapte. În acest timp, foile se vor înmuia, iar aromele se vor combina, oferind tortului Medovik textura sa fragedă și cremoasă.

Cum asamblezi tortul și cât timp trebuie să stea la frigider

După ce ai pregătit foile cu miere și crema, urmează asamblarea tortului Medovik. Este o etapă simplă, dar importantă pentru rezultatul final. Crema trebuie întinsă uniform între foi, astfel încât acestea să se înmoaie și să capete textura fragedă specifică desertului.

Începe prin a așeza puțină cremă în mijlocul unui platou, pentru ca prima foaie să stea fixă. Asigură-te că foile sunt complet răcite, apoi pune prima foaie pe platou și întinde deasupra aproximativ cinci linguri de cremă.

Continuă cu a doua foaie și repetă pașii până când termini toate cele opt foi. Distribuie crema cât mai uniform și apasă ușor fiecare strat, fără să rupi foile. La final, folosește crema rămasă pentru a acoperi partea de sus și marginile tortului. Pentru decor, mărunțește resturile de foi coapte, folosind un sucitor sau un robot de bucătărie. Presară firimiturile pe toată suprafața tortului și pe laterale, până când acesta este acoperit complet. Acesta este aspectul tradițional al tortului Medovik.

După decorare, acoperă tortul și pune-l la frigider. Lasă-l la rece cel puțin 8-12 ore, de preferat peste noapte. În acest interval, foile absorb umezeala din cremă, devin moi, iar aromele se îmbină. Dacă îl lași aproximativ 24 de ore, tortul poate deveni și mai fraged. Cel mai bine este să pregătești Medovik cu o zi înainte de servire. După ce a stat suficient la frigider, îl poți tăia în felii și servi. Tortul rămas se păstrează acoperit, la rece, și poate fi consumat, în general, în următoarele 3-4 zile.