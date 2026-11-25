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Deși o auzim frecvent, nu mulți cunosc originea acestei expresii și semnificația ei.

Ce înseamnă a da ortul popii

Expresia „a da ortul popii” se folosește frecvent în limba română când se vorbește despre cineva care a murit. Deși este o formulare veche, a rămas prezentă în limbajul de zi cu zi. Cu toate acestea, puțini știu că originea acestei expresii este legată de o monedă care a circulat în Țările Române, dar și de un obicei de înmormântare practicat încă din Antichitate.

Ce înseamnă cuvântul „ort” și de unde provine

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul „ort” provine din limba germană, prin intermediul limbii poloneze, și înseamnă „o pătrime”. Termenul a ajuns să desemneze o monedă mică de argint, care cântărea aproximativ 7 grame și valora un sfert dintr-un leu vechi sau dintr-un taler.

Inițial, moneda se numea „ortstaler”, însă denumirea a fost prescurtată treptat până a ajuns la forma pe care o cunoaștem astăzi. Ortul a circulat în Europa în Evul Mediu, inclusiv în Țările Române. În secolul al XVIII-lea erau folosiți orți polonezi, turcești și germani.

Cuvântul a intrat și în alte expresii românești. De exemplu, „ortul starostesc” sau „ortul vătășesc” desemna o taxă plătită în Moldova sau în Țara Românească unui staroste pentru vinul adus la vânzare în târguri. De asemenea, expresia „tot doi bani și un ort” era folosită cu sensul de „totuna” sau „la fel de neînsemnat”.

Cea mai cunoscută formulare în care apare acest cuvânt este însă „a da ortul popii”, care are legătură cu vechile obiceiuri de înmormântare.

Originile expresiei „a da ortul popii”

Originea expresiei este asociată cu o practică păgână foarte veche: punerea unei monede lângă persoana decedată, pentru ca aceasta să poată plăti trecerea în lumea de dincolo.

Obiceiul exista încă din Antichitate. Vechii greci și romani puneau o monedă numită „obol” sub limba celui decedat. Potrivit credințelor lor, mortul trebuia să îi ofere moneda lui Charon, personajul mitologic care îi transporta pe cei decedați cu barca peste râul Acheron sau Styx, spre lumea de dincolo.

O practică asemănătoare exista și în Franța, unde un bănuț era pus în gura mortului. Potrivit unor credințe populare, gestul avea rolul de a împiedica persoana decedată să se întoarcă printre cei vii pentru a-și revendica bunurile.

Obiceiul a ajuns și în spațiul românesc, unde moneda folosită era ortul. În unele zone din Ardeal și Muntenia, se punea un bănuț în mâna mortului. Aceeași monedă era folosită și pentru plata preotului care oficia slujba de înmormântare.

Familia persoanei decedate îi dădea preotului ortul pentru îndeplinirea rânduielilor bisericești. Treptat, expresia „a da ortul popii” a ajuns să fie asociată direct cu moartea unei persoane.

Banii și rolul lor în tradițiile de înmormântare

Banii și monedele sunt folosiți și astăzi în unele obiceiuri legate de înmormântare. Tradițiile sunt și mai vii în zonele rurale, unde oamenii leagă și acum un bănuț de degetul persoanei decedate sau îl pun în colacul așezat pe mâna mortului.

Uneori, se pun bani și în sicriu, în timpul priveghiului sau al slujbei de înmormântare. Se spune că banii vor fi folosiți de sufletul celui decedat pentru a trece de cele 24 de vămi ale văzduhului.

Cu toate acestea, obiceiurile și tradițiile legate de bani și rolul lor în înmormântări sunt pure superstiții, iar Biserica nu le încurajează.

Expresia „a da ortul popii” se leagă de numele monedei vechi și de tradițiile de înmormântare care s-au păstrat și astăzi.