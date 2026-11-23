Specialiștii explică ce poate face trezirea dificilă și cum îți poți ușura diminețile, potrivit TN Live.

Sună alarma, dar ai prefera să mai dormi? Problema s-ar putea să nu fie doar faptul că nu te-ai odihnit suficient. Un rol important îl are și ora la care te trezești, dar și dacă aceasta corespunde ritmului natural al organismului, relatează publicația EatingWell.

Specialiștii subliniază că nu există o oră universal valabilă la care trezirea să fie cea mai dificilă. Unele persoane sunt mai productive dimineața, în timp ce altele se simt mai bine seara. Acest lucru are legătură cu așa-numitul cronotip, care influențează orele naturale de adormire și trezire.

Potrivit profesoarei de psihologie Cindi May, cronotipul este legat de ritmurile circadiene, care influențează mai multe procese din organism, inclusiv temperatura corpului, nivelurile hormonale și capacitatea de concentrare.

Psihologul Shelby Harris explică faptul că nivelul cel mai scăzut de vigilență apare cu aproximativ două ore înainte de ora obișnuită de trezire. Pentru multe persoane, acest interval este cuprins între orele 3:00 și 6:00 dimineața. Prin urmare, trezirea în acest interval poate fi deosebit de dificilă.

Contează și faza somnului

Oboseala de dimineață poate fi provocată și de trezirea în timpul somnului profund. În acest caz, poate apărea așa-numita inerție a somnului, care se manifestă prin reacții încetinite, probleme de memorie și dificultăți de concentrare. Potrivit lui Harris, această stare poate dura 30 de minute sau chiar mai mult.

Conform publicației Index.hr, somnul profund este cel mai intens în prima treime a nopții, astfel că trezirea bruscă la câteva ore după adormire poate fi deosebit de neplăcută.

Specialista în neuroștiințe Chelsie Rohrscheib subliniază că adulții ar trebui să doarmă între șapte și nouă ore pe noapte. De asemenea, este important ca ora trezirii să fie sincronizată cu ritmul biologic al organismului.

Câteva schimbări te pot ajuta să te trezești mai ușor

Dacă vrei să te trezești mai ușor dimineața, specialiștii recomandă să începi prin stabilirea unui program regulat de somn. Alege o oră de trezire pe care să o poți respecta pe tot parcursul săptămânii și adapteaz-o la rutina de seară.

Un adult ar trebui să doarmă aproximativ șapte până la nouă ore pe noapte. Odihna insuficientă poate face trezirea de dimineață mult mai dificilă, indiferent de cronotip.

Psihologul Shelby Harris recomandă și evitarea amânării repetate a alarmei. Potrivit acesteia, minutele suplimentare petrecute în pat nu oferă un somn de calitate, ci îl întrerup.

În schimb, este recomandată expunerea la lumina naturală imediat după trezire, deoarece aceasta ajută organismul să își regleze ceasul biologic intern pentru o nouă zi.

De asemenea, schimbarea programului de somn nu trebuie făcută brusc. Dacă vrei să te obișnuiești să te trezești mai devreme, mută treptat ora de trezire, cu aproximativ 15-30 de minute pe săptămână. În același timp, ajustează și ora la care mergi la culcare.

În acest fel, organismul are timp să se adapteze la noul program, fără să fie privat inutil de somn.

Și modificarea rutinei de seară poate fi de ajutor. Limitează utilizarea ecranelor și expunerea la lumină puternică înainte de culcare, acordă-ți timp pentru relaxare și stabilește un ritual regulat înainte de somn.

În plus, pregătirea lucrurilor necesare pentru ziua următoare poate reduce stresul și senzația de copleșire de dimineață.