Un bărbat din SUA a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari, al doilea în topul celor mai mari din istorie

25-12-2025 | 10:43
loto
Un jucător la loteria Powerball din Arkansas primeşte un cadou de neuitat pentru sărbători - a nimerit toate cele şase numere şi a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari - al doilea în topul celor mai mari premii la loterie din SUA.

Mihaela Ivăncică

Numerele câştigătoare extrase miercuri, în ajunul Crăciunului, au fost: 4, 25, 31, 52 şi 59, cu Powerball 19, relatează AP şi ABC News.

„Felicitări celui mai nou câştigător al jackpotului Powerball! Este cu adevărat un premiu extraordinar, care schimbă viaţa”, a declarat Matt Strawn, preşedintele grupului de produse Powerball şi CEO al Iowa Lottery. „De asemenea, dorim să mulţumim tuturor jucătorilor care au participat la această serie de jackpoturi — fiecare bilet cumpărat contribuie la susţinerea programelor şi serviciilor publice din întreaga ţară.”

Şansele de a câştiga jackpotul Powerball sunt de 1 la peste 292 de milioane.

Câştigătorul poate alege între o sumă unică de 834,9 milioane de dolari sau un premiu plătit anual pe o perioadă de aproximativ 30 de ani, reprezentând valoarea completă a premiului. Ambele opţiuni sunt înainte de impozitare.

loto
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 21 decembrie 2025. Care sunt numerele câștigătoare

Jackpotul din ajunul Crăciunului a fost al doilea premiu de peste un miliard de dolari din acest an, după 46 de extrageri consecutive fără câştigător.

Un jackpot Powerball de 1,787 miliarde de dolari, câştigat în septembrie de două bilete din Missouri şi Texas, a fost al treilea cel mai mare premiu din istoria loteriei americane.

Organizatorii au declarat că este a doua oară când jackpotul Powerball este câştigat de un bilet vândut în Arkansas. Prima dată s-a întâmplat în 2010.

Ultima dată când cineva a câştigat un jackpot Powerball în ajunul Crăciunului a fost în 2011, a precizat Powerball. Compania a adăugat că loteria a fost câştigată şi de patru ori în ziua de Crăciun, ultima dată în 2013.

Top 10 jackpoturi Powerball şi statele câştigătoare:

1) 2,04 miliarde de dolari – 7 noiembrie 2022 – California

2) 1,817 miliarde de dolari (jackpotul actual) – Arkansas

3) 1,787 miliarde de dolari – 6 septembrie 2025 – Missouri, Texas

4) 1,765 miliarde de dolari – 11 octombrie 2023 – California

5) 1,586 miliarde de dolari – 13 ianuarie 2016 – California, Florida, Tennessee

6) 1,326 miliarde de dolari – 6 aprilie 2024 – Oregon

7) 1,08 miliarde de dolari – 19 iulie 2023 – California

8) 842,4 milioane de dolari – 1 ianuarie 2024 – Michigan

9) 768,4 milioane de dolari – 27 martie 2019 – Wisconsin

10) 758,7 milioane de dolari – 23 august 2017 – Massachusetts

