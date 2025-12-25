Mesaj optimist al tricolorilor înainte de Mondial: Hagi, Mihăilă și Drăguș promit calificarea și întâlnirea în America

Stiri Sport
25-12-2025 | 11:02
fotbal

Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară au transmis mesaje pentru suporteri de Sărbători. Ei sunt încrezători în şansele de calificare la Cupa Mondială cu susţinerea fanilor tricolori.

autor
Vlad Dobrea

“Vă doresc un an nou cât mai bun, multă sănătate, ca să vă puteţi ridica dimineaţa să mergeţi la muncă, să munciţi mult, să aveţi putere de muncă. Colectiv, ca echipă naţională, ne dorim să fiţi alături de noi, să aveţi încredere în noi şi cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America”, a spus Ianis Hagi.

Mihăilă le cere suporterilor să îşi arate susţinerea “din primul până în ultimul minut”. “Multă sănătate, bucurie şi linişte alături de familiile lor. Să ne sprijne din primul până în ultimul minut, să creadă în ficare şansă pe care o să o avem, să creadă în noi, să creadă în echipă, în orice persoană pe care o susţin din echipa naţională şi cu siguranţă, dacă vom fi încrezători cu toţii, putem să ne calificăm la Mondial”.

“Mesajul meu e să aibă încredere în echipa naţională, să continue să susţină echipa naţională şi le promitem că nu o să fie în zadar”, a spus şi Drăguş.

A transmis un mesaj pentru sporteri şi Teodora Nicoară.

Citește și
Radu Drăgușin
Radu Drăguşin, dorit de AS Roma. Clubul italian ia în considerare transferul fundaşului de la Tottenham

“Vă doresc sărbători fericite şi liniştite alături de cei dragi şi un an nou plin de fericire şi împlinire. Hai România!”

Sursa: Pro TV

Etichete: mesaj, hagi, denis drăguș,

Dată publicare: 25-12-2025 11:02

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
Radu Drăguşin, dorit de AS Roma. Clubul italian ia în considerare transferul fundaşului de la Tottenham
Stiri Sport
Radu Drăguşin, dorit de AS Roma. Clubul italian ia în considerare transferul fundaşului de la Tottenham

Clubul AS Roma este interesat de Radu Drăguşin, fundaşul român al echipei engleze Tottenham Hotspur, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.

Fostul fostbalist Sebastian Hertner a murit la 34 de ani, după ce a căzut de la 70 de metri dintr-un telescaun
Stiri Sport
Fostul fostbalist Sebastian Hertner a murit la 34 de ani, după ce a căzut de la 70 de metri dintr-un telescaun

Fostul fundaş german Sebastian Hertner a murit sâmbăta trecută, la vârsta de 34 de ani, în Muntenegru, victimă a unui teribil accident de telescaun, relatează RMC Sport.

David Popovici, între cei mai buni sportivi din Balcani în 2025. Înotătorul român a fost inclus în top 10 BTA
Stiri Sport
David Popovici, între cei mai buni sportivi din Balcani în 2025. Înotătorul român a fost inclus în top 10 BTA

Înotătorul român David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, a fost inclus între cei mai buni zece sportivi din Balcani în 2025, la cea de-a 52-a ediţie a anchetei organizate de agenţia bulgară de ştiri BTA.

 

Recomandări
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video
Stiri actuale
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”
Stiri actuale
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”

Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.

 

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28