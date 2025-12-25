Mesaj optimist al tricolorilor înainte de Mondial: Hagi, Mihăilă și Drăguș promit calificarea și întâlnirea în America

Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară au transmis mesaje pentru suporteri de Sărbători. Ei sunt încrezători în şansele de calificare la Cupa Mondială cu susţinerea fanilor tricolori.

“Vă doresc un an nou cât mai bun, multă sănătate, ca să vă puteţi ridica dimineaţa să mergeţi la muncă, să munciţi mult, să aveţi putere de muncă. Colectiv, ca echipă naţională, ne dorim să fiţi alături de noi, să aveţi încredere în noi şi cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America”, a spus Ianis Hagi.

Mihăilă le cere suporterilor să îşi arate susţinerea “din primul până în ultimul minut”. “Multă sănătate, bucurie şi linişte alături de familiile lor. Să ne sprijne din primul până în ultimul minut, să creadă în ficare şansă pe care o să o avem, să creadă în noi, să creadă în echipă, în orice persoană pe care o susţin din echipa naţională şi cu siguranţă, dacă vom fi încrezători cu toţii, putem să ne calificăm la Mondial”.

“Mesajul meu e să aibă încredere în echipa naţională, să continue să susţină echipa naţională şi le promitem că nu o să fie în zadar”, a spus şi Drăguş.

A transmis un mesaj pentru sporteri şi Teodora Nicoară.

“Vă doresc sărbători fericite şi liniştite alături de cei dragi şi un an nou plin de fericire şi împlinire. Hai România!”

