Descoperire rară făcută de oamenii de știință în Peru: Șoarecele cu coadă de puf și nume de prințesă

27-09-2025 | 09:18
Șoarece
O echipă de oameni de ştiinţă peruvieni a descoperit o specie până acum necunoscută de rozătoare mică în jungla din centrul statului Peru, au anunţat, vineri, autorităţile locale, citate de AFP.

Claudia Alionescu

 Acest şoarece cu picioare lungi şi dinţi înguşti, de culoare ciocolatie şi cu coada terminată într-un puf alb, a fost descoperit în parcul naţional Tingo Maria, din regiunea Huanuco, şi a fost botezat Daptomys nunashae, a indicat Serviciul naţional al zonelor naturale protejate de stat (Sernanp) într-un comunicat.

Descoperirea arată că zonele naturale protejate adăpostesc specii necunoscute ştiinţei şi că este indispensabilă conservarea lor pentru viaţa naturală de pe planetă”, a adăugat Sernanp.

Numele acestui nou mamifer aduce un omagiu culturii zonei, fiind inspirat din legenda prinţesei Nunash care, conform tradiţiei locale din regiunea Huanuco, s-a transformat în muntele Frumoasei Adormite, un simbol geografic şi cultural al Parcului Naţional Tingo María.

Angajați de la Casa de Sănătate Bacău, dați pe mâna DNA de șefii lor

David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
