Un fost judecător CCR este convins: Reforma pensiilor magistraților va fi declarată constituțională

29-12-2025 | 22:22
Fostul judecător al Curţii Constituţionale Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la legea privind pensiile magistraţilor este una previzibilă şi că acest act normativ va fi declarat constituţional.

„E un blocaj procedural, fără discuţie. Dar eu exprim convingerea că acest blocaj va fi depăşit, nici nu se poate altfel, că instanţa de control constituţional va decide într-un fel sau altul. Pare că e previzibilă soluţia şi legea va fi promulgată, va fi publicată în Monitor (Monitorul Oficial -n.r.), va intra în vigoare, va produce efecte juridice”, a afirmat Tudorel Toader, luni seară, într-o intervenţie la Antena 3, referindu-se la situaţia în care se află CCR pe subiectul legii privind pensiile procurorilor şi judecătorilor, potrivit News.ro.

El este de părere că, pe fond, „nu este vorba de bani”, ci despre faptul că pensiile magistraţilor au fost folosite ca subiect de campanie de către politicieni, iar acum a venit timpul ca aceştia să arate că îşi respectă promisiunile în faţa alegătorilor.

„În final, nu e vorba de bani, e vorba despre altceva. E vorba despre o scindare în societatea românească, prin care societatea civilă a fost antagonizată, opusă judecătorilor. Eu îndrăznesc să cred că instanţa de contencios constituţional va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate, dar nu pentru că legea este constituţională, pentru că şi pentru că, sigur, s-a creat această presiune, PNRR-ul, deşi nu poţi să stabileşti obligaţii prin PNRR care să-ţi exceadă cadrului constituţional. E adevărat că politicienii au făcut din tema asta o temă de campanie. Acum a venit perioada în care trebuie să-şi împlinească promisiunile”, a adăugat fostul judecător constituţional.

„Era o perioadă în care decideam cu protestatarii la poarta Curţii Constituţionale. Judecătorul constituţional decide prin raportare la valorile constituţionale, nu la ce vrea X sau Y, nu ce solicită protestatari sau altcineva”, a completat Toader.

Preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la sesizarea ÎCCJ vizând Legea referitoare la pensiile magistraţilor. Următorul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie, ora 10:00, aceasta fiind a treia amânare a discuţiilor privind legea care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

