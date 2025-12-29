Nostradamus era american de rând. Predicțiile făcute de un sondaj din 1998 pentru anul 2025 care s-au îndeplinit întocmai

O serie de predicții făcute de americanii de rând într-un sondaj Gallup realizat în 1998 cu limită de timp anul 2025 s-au îndeplinit cu o fidelitate surprinzătoare.

În anul 1998, Bill Clinton se confrunta cu proceduri de impeachment, filmul „Titanic” făcea ravagii la Premiile Oscar, iar majoritatea gospodăriilor încă aveau telefoane fixe, scrie CNN.

Gallup și USA Today au sunat atunci 1.055 de americani pe acele linii fixe și le-au cerut să-și prezinte cele mai bune predicții ale lor despre un an din viitorul îndepărtat: 2025.

Aceste predicții sunt acum consemnate în arhivele de sondaje păstrate de Centrul Roper de la Universitatea Cornell. Așadar, acum că ultimele zile ale anului 2025 au trecut, iată o retrospectivă a modului în care unele dintre ele s-au comportat.

Unele au fost surprinzător de premonitorii. Majoritatea americanilor au prezis că, în următorii 27 de ani, țara va alege un președinte de culoare, căsătoriile între persoane de același sex vor fi legale și obișnuite și va apărea o „nouă boală mortală”.

Majoritatea oamenilor din 1998 se îndoiau, pe bună dreptate, că călătoriile în spațiu ar fi ceva obișnuit pentru americanii de rând sau că am intra în contact cu forme de viață extraterestre.

Alte predicții nu s-au confirmat însă la fel de bine. Aproximativ două treimi dintre americani credeau în 1998 că țara ar fi ales deja o femeie președinte.

Mai mult de jumătate se așteptau la un leac pentru cancer, iar 61% se așteptau ca „oamenii să trăiască în mod obișnuit până la 100 de ani”. Lumea nu a ajuns încă la acest punct.

Sondajul a pus și câteva întrebări mai puțin cuantificabile despre direcția pe care o ia țara. Acesta a relevat mult pesimism.

În timp ce 70% credeau despre calitatea vieții că se va îmbunătăți pentru bogați, respondenții erau împărțiți în ceea ce privește îmbunătățirea sau înrăutățirea lucrurilor pentru clasa de mijloc, iar majoritatea se așteptau ca viața să se înrăutățească pentru săraci.

În 1998, circa 60% dintre americani spuneau lucrurile merg bine în SUA. Astăzi, doar 24% mai cred asta

Aproape 8 din 10 se așteptau ca americanii să aibă în viitor mai puțină intimitate, iar 57% credeau că vor experimenta mai puțină libertate personală. Majoritatea se așteptau, de asemenea, la rate mai mari ale criminalității, o calitate mai slabă a mediului și valori morale mai scăzute. O majoritate de 71% a spus că ar fi mai greu să crească copiii pentru a fi oameni buni.

Au existat câteva aspecte pozitive în perspectiva americanilor: majoritatea credeau că relațiile interrasiale se vor îmbunătăți și că asistența medicală va fi mai disponibilă, chiar dacă mai puțin accesibilă.

Gallup încă efectuează sondaje, desigur, deși cu un accent mai mic pe liniile telefonice fixe. Așadar, putem avea o idee despre cum s-a schimbat perspectiva generală a americanilor asupra țării în ultimii 27 de ani. În toamna anului 1998, aproximativ 60% dintre americani au declarat că sunt mulțumiți de modul în care mergeau lucrurile în SUA. Astăzi, acest procent este de 24%.

