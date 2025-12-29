Nostradamus era american de rând. Predicțiile făcute de un sondaj din 1998 pentru anul 2025 care s-au îndeplinit întocmai

Stiri externe
29-12-2025 | 22:02
predictie sua
Shutterstock

O serie de predicții făcute de americanii de rând într-un sondaj Gallup realizat în 1998 cu limită de timp anul 2025 s-au îndeplinit cu o fidelitate surprinzătoare.

 

autor
Cristian Anton

În anul 1998, Bill Clinton se confrunta cu proceduri de impeachment, filmul „Titanic” făcea ravagii la Premiile Oscar, iar majoritatea gospodăriilor încă aveau telefoane fixe, scrie CNN.

Gallup și USA Today au sunat atunci 1.055 de americani pe acele linii fixe și le-au cerut să-și prezinte cele mai bune predicții ale lor despre un an din viitorul îndepărtat: 2025.

Aceste predicții sunt acum consemnate în arhivele de sondaje păstrate de Centrul Roper de la Universitatea Cornell. Așadar, acum că ultimele zile ale anului 2025 au trecut, iată o retrospectivă a modului în care unele dintre ele s-au comportat.

Citește și
Predicțiile despre domnia regelui Charles, făcute de „Nostradamus cel nou”. Semnul care arată un „dezastru”
Prima predicție făcută de „Nostradamus cel viu” pentru 2024 care s-a adeverit. Ce previziuni sumbre are pentru acest an

Unele au fost surprinzător de premonitorii. Majoritatea americanilor au prezis că, în următorii 27 de ani, țara va alege un președinte de culoare, căsătoriile între persoane de același sex vor fi legale și obișnuite și va apărea o „nouă boală mortală”.

Majoritatea oamenilor din 1998 se îndoiau, pe bună dreptate, că călătoriile în spațiu ar fi ceva obișnuit pentru americanii de rând sau că am intra în contact cu forme de viață extraterestre.

Alte predicții nu s-au confirmat însă la fel de bine. Aproximativ două treimi dintre americani credeau în 1998 că țara ar fi ales deja o femeie președinte.

Mai mult de jumătate se așteptau la un leac pentru cancer, iar 61% se așteptau ca „oamenii să trăiască în mod obișnuit până la 100 de ani”. Lumea nu a ajuns încă la acest punct.

Sondajul a pus și câteva întrebări mai puțin cuantificabile despre direcția pe care o ia țara. Acesta a relevat mult pesimism.

În timp ce 70% credeau despre calitatea vieții că se va îmbunătăți pentru bogați, respondenții erau împărțiți în ceea ce privește îmbunătățirea sau înrăutățirea lucrurilor pentru clasa de mijloc, iar majoritatea se așteptau ca viața să se înrăutățească pentru săraci.

În 1998, circa 60% dintre americani spuneau lucrurile merg bine în SUA. Astăzi, doar 24% mai cred asta

Aproape 8 din 10 se așteptau ca americanii să aibă în viitor mai puțină intimitate, iar 57% credeau că vor experimenta mai puțină libertate personală. Majoritatea se așteptau, de asemenea, la rate mai mari ale criminalității, o calitate mai slabă a mediului și valori morale mai scăzute. O majoritate de 71% a spus că ar fi mai greu să crească copiii pentru a fi oameni buni.

Au existat câteva aspecte pozitive în perspectiva americanilor: majoritatea credeau că relațiile interrasiale se vor îmbunătăți și că asistența medicală va fi mai disponibilă, chiar dacă mai puțin accesibilă.

Gallup încă efectuează sondaje, desigur, deși cu un accent mai mic pe liniile telefonice fixe. Așadar, putem avea o idee despre cum s-a schimbat perspectiva generală a americanilor asupra țării în ultimii 27 de ani. În toamna anului 1998, aproximativ 60% dintre americani au declarat că sunt mulțumiți de modul în care mergeau lucrurile în SUA. Astăzi, acest procent este de 24%.

Trump și Zelenski speră la pace, Putin „inventează” atacuri cu drone asupra casei sale. Rusia spune că vrea binele Ucrainei

Sursa: StirilePROTV

Etichete: sondaj, americani, predictii,

Dată publicare: 29-12-2025 22:02

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Citește și...
Predicția înfricoșătoare a Babei Vanga pentru al Treilea Război Mondial, pe măsură ce tensiunile internaționale cresc
Stiri externe
Predicția înfricoșătoare a Babei Vanga pentru al Treilea Război Mondial, pe măsură ce tensiunile internaționale cresc

Europa s-ar putea confrunta cu acte teroriste din ce în ce mai intense, în timp ce o „țară majoră” s-ar putea implica în testarea armelor biologice în următorii ani, potrivit unei predicții a așa-zisei profete Baba Vanga, scrie Mirror.co.uk.

Prima predicție făcută de „Nostradamus cel viu” pentru 2024 care s-a adeverit. Ce previziuni sumbre are pentru acest an
Stiri Diverse
Prima predicție făcută de „Nostradamus cel viu” pentru 2024 care s-a adeverit. Ce previziuni sumbre are pentru acest an

Un bărbat care se autointulează „Nostradamus cel viu” a făcut mai multe predicții pentru anul 2024, iar una dintre ele chiar a devenit realitate.

Un bărbat care susține că vine din anul 2671, vești teribile pentru omenire. Ce se va întâmpla până la finalul lui 2023
Stiri Diverse
Un bărbat care susține că vine din anul 2671, vești teribile pentru omenire. Ce se va întâmpla până la finalul lui 2023

Un prespus călător în timp, care susține că vine anul 2671, a făcut predicții terifiante pentru ultima lună din acest an.

Predicțiile despre domnia regelui Charles, făcute de „Nostradamus cel nou”. Semnul care arată un „dezastru”
Stiri Diverse
Predicțiile despre domnia regelui Charles, făcute de „Nostradamus cel nou”. Semnul care arată un „dezastru”

„Nostradamus cel nou”, brazilianul care a făcut o serie de predicții, a vorbit și despre domnia Regelui Charles al III-lea. Nu va fi fericită și glorioasă precum cea a regretatei sale mame, regina, spune Athos Salomé.
Stiri Diverse
"Nostradamus AI" a făcut șapte predicții majore. Vindecarea cancerului, o nouă pandemie și revolta roboților - printre ele

Celebrul Nostradamus a fost "readus la viață" și a făcut șapte noi predicții terifiante pentru următorii 100 de ani. Totul s-a întâmplat într-o "conversație”" exclusivă cu Daily Star.

Recomandări
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”
Stiri Politice
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Pentru a treia oară, Curtea Constituțională amână soluția pentru proiectul pensiilor magistraților, după ce patru judecători, toți propuși de PSD, nu s-au prezentat la ședință.  

Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase
Stiri Economice
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.  

Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului
Stiri externe
Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Decembrie 2025

54:33

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28