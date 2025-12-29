Topul statelor care folosesc cel mai mult numerarul. Locul surprinzător ocupat de România

Stiri Economice
29-12-2025 | 22:09
oameni pe strada
Shutterstock

Statele sărace se bazează într-o măsură mult mai mare pe numerar decât cele bogate, arată o analiză realizată de Visual Capitalist. Topul este condus de Myanmar, unde plățile cash reprezintă 98% dn total, Etiopia (la 95%) și Gambia (95%).

autor
Stirileprotv

Aceste date reflectă infrastructura bancară limitată din statele sărace.

Locuitorii țărilor bogate fac aproape exclusiv plăți electronice. Cele mai puține tranzacții cash sunt în Suedia (14%), Norvegia (10%) și Coreea de Sud (10%).

Acest lucru demonstrează cum infrastructura plăților digitale este corelată cu dezvoltarea economică, scrie sursa citată.
Economiile emergente precum Mexic (80%), India (70%) și Thailanda (65%) arată că utilizarea numerarului poate fi destul de persistentă.

Japonia, cu 60% din tranzacții cash, are un nivel remarcabil de ridicat pentru o națiune atât de avansată tehnologic – preferința culturală pentru numerar persistă în ciuda infrastructurii moderne.

Citește și
oameni pe strada
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase

Germania, cu 51%, este o anomalie, fiind printre țările europene bogate. „Probabil din cauza preocupărilor culturale legate de confidențialitate”, notează Visual Capitalist.

Italia, cu 62%, iese în evidență în Europa de Vest, „posibil din cauza prevalenței economiei informale”.

China, cu doar 10%, este impresionantă – acest lucru reflectă saltul direct către plățile mobile (Alipay/WeChat Pay), ocolind complet infrastructura tradițională a cardurilor.

Surprinzător, România este printre statele cu cea mai mică pondere a tranzacțiilor cu numerar. Doar 20% din plăți sunt cash. Doar 16 state au un procent mai mic.

Analiza Visual Capitalist se bazează pe date ale băncilor centrale și de pe platforme de statistică precum Statista și Numbeo.
 

Sursa: Visual Capitalist

Etichete: bani, numerar,

Dată publicare: 29-12-2025 22:09

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Citește și...
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase
Stiri Economice
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.  

Ce deficit bugetar are România în primele 11 luni. Cât a încasat și cât a cheltuit
Stiri Economice
Ce deficit bugetar are România în primele 11 luni. Cât a încasat și cât a cheltuit

Execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,4% din PIB, după primele 11 luni ale acestui an, a anunțat luni Ministerul Finanțelor.

Locul României în economia lumii. Creșterea a fost de 134% în ultimii 25 de ani, dar 2026 vine cu ritm economic slab
Stiri Economice
Locul României în economia lumii. Creșterea a fost de 134% în ultimii 25 de ani, dar 2026 vine cu ritm economic slab

România a urcat constant în ierarhia economiilor globale în ultimul sfert de secol, într-un context internațional marcat de dezechilibre majore între marile puteri economice.

Recomandări
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”
Stiri Politice
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Pentru a treia oară, Curtea Constituțională amână soluția pentru proiectul pensiilor magistraților, după ce patru judecători, toți propuși de PSD, nu s-au prezentat la ședință.  

Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase
Stiri Economice
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.  

Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului
Stiri externe
Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Decembrie 2025

54:33

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28