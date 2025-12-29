Topul statelor care folosesc cel mai mult numerarul. Locul surprinzător ocupat de România

Statele sărace se bazează într-o măsură mult mai mare pe numerar decât cele bogate, arată o analiză realizată de Visual Capitalist. Topul este condus de Myanmar, unde plățile cash reprezintă 98% dn total, Etiopia (la 95%) și Gambia (95%).

Aceste date reflectă infrastructura bancară limitată din statele sărace.

Locuitorii țărilor bogate fac aproape exclusiv plăți electronice. Cele mai puține tranzacții cash sunt în Suedia (14%), Norvegia (10%) și Coreea de Sud (10%).

Acest lucru demonstrează cum infrastructura plăților digitale este corelată cu dezvoltarea economică, scrie sursa citată.

Economiile emergente precum Mexic (80%), India (70%) și Thailanda (65%) arată că utilizarea numerarului poate fi destul de persistentă.

Japonia, cu 60% din tranzacții cash, are un nivel remarcabil de ridicat pentru o națiune atât de avansată tehnologic – preferința culturală pentru numerar persistă în ciuda infrastructurii moderne.

Germania, cu 51%, este o anomalie, fiind printre țările europene bogate. „Probabil din cauza preocupărilor culturale legate de confidențialitate”, notează Visual Capitalist.

Italia, cu 62%, iese în evidență în Europa de Vest, „posibil din cauza prevalenței economiei informale”.

China, cu doar 10%, este impresionantă – acest lucru reflectă saltul direct către plățile mobile (Alipay/WeChat Pay), ocolind complet infrastructura tradițională a cardurilor.

Surprinzător, România este printre statele cu cea mai mică pondere a tranzacțiilor cu numerar. Doar 20% din plăți sunt cash. Doar 16 state au un procent mai mic.

Analiza Visual Capitalist se bazează pe date ale băncilor centrale și de pe platforme de statistică precum Statista și Numbeo.



