Cercetătorii au descoperit o nouă specie de plantă care are o potenţială valoare medicinală

Noua specie, care a fost denumită Polygala spatulata, a fost găsită într-o peşteră carstică la o altitudine de aproximativ 530 de metri şi este unică pentru flora din ţinutul Bama din nord-vestul provinciei Gungxi, a declarat Nong You, un membru al echipei de cercetare.

Nong You a menţionat că plantele din familia Polygalaceae sunt larg răspândite în întreaga lume, unele specii fiind folosite pentru a trata anumite afecţiuni, precum malaria şi slăbiciunea fizică.

Această descoperire aduce informaţii suplimentare despre distribuţia şi mecanismele de adaptare ale speciilor din familia Polygalaceae în regiunile carstice şi subliniază rolul critic al zonei carstice situate în sud-vestul Chinei în conservarea biodiversităţii plantelor.

Detaliile acestei descoperiri au fost publicate recent în PhytoKeys, o revistă internaţională dedicată taxonomiei plantelor.

