Printre rafturile cu alimente își fac acum loc și rujuri, creme și alte produse de îngrijire. Iar interesul clienților este în creștere.

Coșul de cumpărături a devenit "universal". Lângă mezeluri, lactate, fructe și legume ajung acum și creme, cosmetice sau produse pentru îngrijirea părului.

Femeie: ”Creme de față, săpunuri, șampon, astea obișnuite”.

Pe lângă preţul atractiv, dacă tot au ajuns la magazin, oamenii iau şi produsele de îngrijire, ca să nu mai facă alt drum.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Dacă ne uităm la primele 9 luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025, produsele de înfrumusețare, cum sunt cosmeticele, au înregistrat o creștere de 57%. Clienții au cumpărat din hipermarketuri și supermarketuri și cu 33% mai multe produse de igienă orală”.

Mihai Lazăr, reprezentantul Footprints Ai, companie de cercetare de piață: ”Dinamica acestei categorii este generată în mod special de varietatea produselor. Sigur, există și categorii unde vedem o scădere a prețului mediu, ceea ce este impactul promoțiilor care au fost de-a lungul anului”.

Cu alte cuvinte, oferta tot mai mare i-a determinat pe producători să reducă preţurile.

Monica Anghelini, reprezentanta unei companii românești de produse de îngrijire: ”Suntem un brand românesc și ne dorim ca produsele noastre să fie cât mai aproape de clienții noștri și să fie la îndemâna oricui. În caz că nu ai timp să plasezi o comandă, vii în magazin și îți alegi produsul preferat”.

Magazinele au acum şi cosmetice marca proprie, nu doar produse alimentare şi de curăţenie. Cele mai multe sunt fabricate în colaborare cu producători cunoscuți, doar că se schimbă ambalajul.

Loredana Samoilă, PR managerul unui lanț de hipermarketuri: ”Datorită volumului de care avem nevoie în toate magazinele noastre, acest lucru generează și un preț avantajos pentru produsele marcă proprie”.

Femeile cheltuiesc, în medie, în magazine, 200 de lei pe lună pentru produsele de îngrijire și înfrumusețare.