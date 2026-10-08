Alte 18 persoane au fost rănite în atacul din Kramatorsk, oraș din regiunea Donețk, în urma căruia autoritățile au decis să suspende transportul public și le-au cerut oamenilor să se mute în zone mai sigure ale țării.

„Rușii vizează în mod deliberat civilii”, a declarat Vadîm Filașkin, șeful administrației militare a regiunii Donețk. „Pentru ei, un autobuz plin cu pasageri este o țintă atractivă tocmai pentru că, printr-o singură lovitură, pot ucide cât mai mulți oameni.”

Atacul, aproape de linia frontului

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a anunțat că atacul rusesc a provocat un incendiu la două autobuze și în zona din jurul acestora. Poliția din Donețk a precizat că dronele rusești i-au vizat pe polițiștii care acordau ajutor victimelor atacului. Polițiștii încă lucrau la identificarea victimelor, iar unele dintre trupuri au trebuit reconstituite din fragmente, potrivit unui comunicat.

Imaginile publicate de autorități de la operațiunea de salvare arată trupuri întinse pe șosea. În apropierea locului atacului pot fi văzute drone, în timp ce echipele de intervenție îi transportă pe răniți pe tărgi și îi urcă în vehiculele de urgență.

Un salvator poate fi auzit întrebând o femeie rănită cum o cheamă. Femeia răspunde cu greu: „Tania... picioarele, picioarele”. Se aud focuri de armă, iar femeia este urcată într-un vehicul de intervenție.

Filașkin a anunțat suspendarea transportului public în orașele Kramatorsk și Sloviansk după atac și le-a cerut civililor să se mute în zone mai sigure. „Îi îndemn pe toți cei care au rămas în regiunea Donețk să se evacueze în zone mai sigure ale Ucrainei”, a spus el. „Rusia aduce moarte pe teritoriul ucrainean. Ne atacă orașele, ne ucide oamenii și își înmulțește crimele în fiecare zi”, a adăugat Filașkin, transmițând condoleanțe familiilor și celor dragi ai victimelor.

Un atac masiv cu rachete lansat de Rusia asupra Kievului în iulie a ucis 33 de persoane în întregul oraș, într-un atac coordonat. Cu toate acestea, atacul de joi are cel mai mare bilanț de victime înregistrat în acest an în urma unei singure lovituri.

CNN a solicitat Ministerului rus al Apărării un punct de vedere cu privire la atac.

Atât Kramatorsk, cât și Sloviansk sunt orașe industriale importante, aflate în apropierea liniei frontului. Împreună cu localitățile din apropiere Kostiantînivka și Drujkivka, acestea formează nucleul a ceea ce a mai rămas din „centura fortăreață” a Ucrainei în regiunea Donețk.

Kramatorsk a fost mult timp un punct strategic din spatele frontului pentru unitățile ucrainene care luptă pe frontul de est și un loc în care militarii epuizați se puteau retrage pentru câteva zile de odihnă înainte de următoarea misiune. Însă un ofițer de presă al Brigăzii 93 mecanizate a Ucrainei a declarat pentru CNN luna trecută că acest lucru nu mai este posibil din cauza bombardamentelor frecvente.

Centura fortăreață s-a erodat treptat în ultimii patru ani și jumătate. Kostiantînivka, punctul său de sprijin din sud, a fost acum practic pierdută ca poziție fortificată.