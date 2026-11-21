În urma acestei schimbări, salariul ei urma să scadă treptat cu peste 50%, de la peste 81.000 de euro la aproximativ 39.000 de euro pe an, relatează Noticias Trabajo.

Deși angajata a semnat acordul prin care accepta noile condiții, instanța a stabilit că a făcut acest lucru de teamă să nu-și piardă locul de muncă, după ce a văzut că alți colegi fuseseră concediați sau mutați pe alte posturi. Judecătorii au considerat că modificările au fost impuse de companie și i-au afectat demnitatea profesională. Prin urmare, au recunoscut dreptul femeii de a cere încetarea contractului de muncă și de a primi compensații.

Angajata lucra la Mercadona din decembrie 1988 și a avansat treptat în cadrul companiei. În 2018, a ajuns în funcția de manager C în departamentul de Resurse Umane, unde se ocupa exclusiv de activități de birou. În ultimii ani, coordonase un proiect referitor la angajații sezonieri. Pentru această poziție, primea un salariu lunar de 6.783,32 euro, inclusiv bonusurile.

Salariul ei ar fi urmat să scadă substanțial

Situația ei s-a schimbat în martie 2023, când compania a numit un nou coordonator al departamentului de Resurse Umane. La o zi după preluarea funcției, acesta a avut o întâlnire cu angajata și i-a prezentat mai multe documente pe care să le semneze, deși ea nu participase la redactarea lor.

Potrivit acordului, femeia urma să fie retrogradată din funcția de manager C în cea de manager B, să renunțe la activitatea de birou și să fie transferată într-un magazin. În plus, salariul ei urma să fie redus treptat, de la 81.399,84 euro la 39.141,23 euro pe an, pe parcursul a patru ani.

Angajata a semnat documentele „plângând și de teamă că va fi concediată”, se arată în hotărârea instanței. Noul manager avusese întâlniri și cu alți colegi din departament, iar unii dintre aceștia fuseseră ulterior concediați sau transferați pe alte posturi. În plus, femeia nu a primit nicio compensație sau vreun beneficiu în schimbul acceptării noilor condiții.

După semnarea acordului, în aprilie și mai 2023, angajata a urmat un program de pregătire și a lucrat într-un supermarket. La sfârșitul lunii mai, a fost repartizată într-un alt magazin din Alicante, unde a început să îndeplinească atribuțiile specifice acelui post. Două săptămâni mai târziu, pe 13 iunie, a intrat în concediu medical.

Ce a decis instanța

În noiembrie, femeia a încercat să rezolve conflictul printr-o procedură de conciliere în domeniul relațiilor de muncă, însă nu a ajuns la un acord cu firma. Ulterior, a dat compania în judecată, cerând încetarea contractului de muncă și plata despăgubirilor.

Tribunalul Social nr. 6 din Alicante i-a dat câștig de cauză în parte și a obligat Mercadona să-i plătească 164.085,88 euro. Instanța a respins însă acuzația privind încălcarea drepturilor fundamentale ale angajatei, precum și cererea acesteia de acordare a unor despăgubiri pentru prejudiciul moral.

Nemulțumită de decizie, Mercadona a făcut apel. Compania a susținut că angajata semnase acordul în mod voluntar și că, prin urmare, nu era vorba despre o modificare a condițiilor de muncă impusă de angajator. De asemenea, firma a argumentat că femeia nu contestase schimbările în termenul legal de 20 de zile și că solicitase încetarea contractului abia după opt luni.

Înalta Curte de Justiție a Comunității Valenciene a respins argumentele companiei. Judecătorii au stabilit că angajata nu acceptase în mod liber noile condiții, ci semnase documentele de teamă că va fi concediată, după ce văzuse că alți colegi își pierduseră locurile de muncă sau fuseseră transferați. În opinia instanței, a existat o constrângere, iar acordul nu a fost rezultatul unei înțelegeri voluntare între cele două părți, ci o decizie impusă de companie.

Decizia nu e definitivă

Instanța a subliniat și amploarea dezavantajelor suferite de angajată: aceasta a trecut de la o funcție de răspundere în departamentul de Resurse Umane la activități într-un magazin, iar salariul urma să-i fie redus cu peste 50% în decurs de patru ani. Judecătorii au considerat că schimbarea depășea o simplă modificare a atribuțiilor și îi afecta demnitatea profesională, fără să existe o justificare pentru deteriorarea condițiilor de muncă.

În privința termenului de 20 de zile invocat de Mercadona, instanța a explicat că, și în cazul în care angajata nu contestase modificările în acest interval, ea putea solicita în continuare încetarea contractului cu plata despăgubirilor. Judecătorii au ținut cont și de faptul că reducerea salariului urma să fie aplicată treptat, iar efectele acesteia continuau să se manifeste.

În consecință, Înalta Curte de Justiție a Comunității Valenciene a respins apelul Mercadona și a menținut decizia prin care compania este obligată să-i plătească femeii 164.085,88 euro. Hotărârea a fost pronunțată în baza articolului 50.1 litera a) din Statutul lucrătorilor și nu este definitivă, putând fi atacată la Curtea Supremă.