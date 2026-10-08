"Priorităţile imediate pe care le avem şi pe care le-am discutat cu reprezentanţii PSD - o rectificare bugetară de care România are nevoie, pentru că altfel riscăm să avem probleme cu plăţile pe finalul anului; un buget pe 2027 care trebuie încheiat până la finalul acestui an, la începutul anului viitor vin din nou agenţiile de rating; şi, evident, respectarea angajamentelor asumate de România referitoare la traiectoria fiscală, o mai bună colectare şi protejarea investiţiilor şi a locurilor de muncă. (...) România militează pentru păstrarea a două politici esenţiale: cea de coeziune, care aduce dezvoltare, şi cea agricolă, două tipuri de politici care aduc bunăstare românilor. Şi, de asemenea, trebuie să încheiem procesul de aderare a României la OCDE, clubul ţărilor cele mai dezvoltate din lume. Această aderare va avea ca prim efect creşterea investiţiilor în România", a spus Niculescu, la sediul central al PSD, după întâlnirea cu liderii social-democraţi.

El a fost întrebat care au fost 'liniile roşii' trasate de PSD la întâlnirea de joi.

"Nu o să vorbesc despre linii roşii, iar declaraţiile care privesc cele spuse de Partidul Social Democrat o să îl las pe domnul Grindeanu să le facă. Am văzut însă deschidere în încercarea de a găsi soluţii. După cum spuneam, suntem într-o situaţie destul de complicată, e important să avem un Guvern cu puteri depline rapid', a afirmat premierul desemnat.

În ceea ce priveşte viitorul program de guvernare, Niculescu a precizat că "lucrurile bune vor fi continuate".

"Voi prezenta un Guvern competent, în care cei care se vor regăsi trebuie să aibă şi competenţele să ocupe acele funcţii. (...) Am spus că nu sunt omul care să vină să şteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua, pe cele care pot fi îmbunătăţite le vom îmbunătăţi. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în aşa fel încât să nu atingă angajamentele internaţionale pe care ni le-am luat, pe care ni le-am asumat şi care sunt în beneficiul României. (...) În programul de guvernare va exista un capitol despre politici sociale. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar nu pot dezvălui foarte multe până nu definitivăm programul de guvernare şi, înainte de toate, trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie, sunt foarte deschis să ascult propunerile lor şi sper să existe mare deschidere din partea partidelor, tocmai pentru că, după cum ziceam, situaţia e complexă", a menţionat Luca Niculescu.

Premierul desemnat se mai întâlneşte joi, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului şi stabilirea programului de guvernare, cu reprezentanţii PNL şi cu cei ai UDMR. Discuţiile au loc la sediile partidelor.