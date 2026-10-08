În plus, dascălul ar folosi uneori în clasă, expresii cu anumite conotații sexuale.

Un părinte a sesizat conducerea școlii, dar și poliția și direcția pentru protecția copilului. Profesorul respinge categoric acuzațiile și a fost suspendat pe durata anchetei.

Profesorul de educație muzicală de la o școală din Urlați, Prahova, ar fi ales o metodă neobișnuită de a le arăta copiilor de clasa a șasea tehnici de respirație.

Una dintre fete a povestit acasă că dascălul, un bărbat de 55 de ani, le-ar fi cerut elevelor să se întindă pe catedră, apoi le-ar fi pus mâna pe piept și pe abdomen.

Mama unei eleve: Efectiv a întins colega pe catedră sub pretextul că vrea să îi simtă respirația. Sunt fete sunt în creștere, au 12 ani, și vă dați seama în fața colegilor lor cum s-au simțit ele pentru că au fost umilite la un moment dat, da. Te-a atins, nu te-a atins, nu se cade așa ceva.

Profesorul a fost suspendat temporar

Femeia povestește că profesorul e foarte exigent la clasă, iar copiii nu îndrăznesc să i se împotrivească. Acum încearcă să ia legătura și cu alți părinți, care au informații despre comportamentul lui.

Părinte: Nici mie nu mi-ar conveni să îmi întindă copilul pe catedră să mi-l pipăie. Este foarte urât.

Profesorul reclamat este de 15 ani cadru didactic titular în școala respectivă, iar acum a fost suspendat din funcție, pe durata anchetei, și nu mai are voie să intre la clasă.

Mihaela Purcaru, membru CA liceul Brâncoveanu Vodă Urlați: Așteptăm un raport și ulterior vom convoca consiliul de administrație și vom decide sancțiunile. Este titular, nu îmi amintesc ca în cei 15 ani să fi întâmpinat o astfel de problemă. Cu toate acestea, profesorul a mai fost în atenția conducerii școlii.

Ilona Rizea, inspector general ISJ Prahova: Se pare că domnul profesor a mai fost sancționat în anii trecuți de către unitatea de învățământ pentru diferite abateri și neîndeplinirea sarcinilor de serviciu. Metoda de a preda elevilor cred că ar fi trebuit să fie alta, nu să atingă elevii.

Poliția și direcția pentru protecția copilului fac propriile investigații.

Petrică Epure, Purtătorul de cuvânt al IJP Prahova: Au fost sesizați cu privire la faptul că un profesor din cadrul unei unități de învățământ ar avea un comportament și un limbaj neadecvat la ore față de elevi.

Monica Oprea, Șef serviciu DGASPC: A fost constituită echipa multidisciplinară care va analiza împreună cu reprezentanții poliției cu cei ai școlii vor analiza aspectele sesizate.

Profesorul de muzică și-a exprimat punctul de vedere în scris: „resping cu fermitate toate acuzațiile calomnioase aduse în spațiul public, acestea fiind complet false și contrare realității de la clasă” - a transmis el.