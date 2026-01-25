Cum să-ți planifici lista de cumpărături să nu mai arunci mâncare. Strategii simple și eficiente

Stiri Diverse
Risipă alimentară
Shutterstock

Risipa alimentară începe de multe ori din supermarket, atunci când cumpărăm mai mult decât avem nevoie.

autor
Mădălina Cristea

O listă de cumpărături bine gândită te ajută să reduci mâncarea aruncată, să economisești bani și să faci alegeri mai inteligente zi de zi.

De ce aruncăm mâncare

Risipa alimentară are multe cauze, de la modul în care funcționează industria alimentară până la obiceiurile noastre de zi cu zi. În comerț, standardele estetice sunt uneori absurde: fructe și legume perfect comestibile ajung la gunoi doar pentru că nu au forma sau mărimea „ideală”.

La asta se adaugă stocuri gestionate prost și presiunea constantă pentru produse cât mai proaspete, ceea ce duce la pierderi mari înainte ca alimentele să ajungă măcar pe raft. Acasă, problema ține adesea de lipsa de informare și de obiceiuri formate în timp. Mulți oameni nu știu cum să folosească eficient alimentele pe care le cumpără și ajung să arunce mâncare fără să se gândească prea mult.

Etichetele de tip „a se consuma de preferință înainte de” sunt adesea interpretate greșit, iar teama de a consuma ceva după această dată face ca produse încă bune să fie eliminate inutil. La fel și resturile: în loc să fie transformate în altceva, sunt aruncate direct.

Citește și
Carbohidratul folosit pe scară largă ar putea crește riscul de diabet și duce la probleme cu ficatul, avertizează un medic
Carbohidratul folosit pe scară largă ar putea crește riscul de diabet și duce la probleme cu ficatul, avertizează un medic

Risipa alimentară la nivel global

La nivel global, risipa alimentară rămâne una dintre cele mai mari probleme ale sistemului alimentar. Aproape 40% din mâncarea produsă în lume nu ajunge niciodată să fie consumată. Doar în 2022 s-au pierdut aproximativ 1,05 miliarde de tone de alimente, adică aproape o cincime din hrana destinată gospodăriilor, restaurantelor și piețelor, potrivit cifrelor furnizate de World Resurce Institute.

Cea mai mare parte a risipei vine chiar din casele oamenilor: aproximativ 631 de milioane de tone, adică în jur de 60% din total. Dacă împărțim această cantitate la populația globului, rezultă că fiecare persoană aruncă, în medie, în jur de 79 de kilograme de mâncare pe an. Practic, la nivel mondial se irosesc peste un miliard de mese în fiecare zi.

Impactul asupra mediului este uriaș. Risipa alimentară este responsabilă pentru 8–10% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, mai mult decât întregul sector aviatic. În același timp, peste 783 de milioane de oameni se confruntă cu foamea.

Pași pentru a-ți crea lista de cumpărături eficientă

Câteva obiceiuri simple te pot ajuta să reduci risipa și să faci cumpărături mai organizat. Iată câteva recomandări practice:

Verifică ce ai deja acasă. Înainte să pleci la magazin, uită-te rapid în frigider și în cămară. De multe ori ai deja o parte dintre ingrediente, iar o verificare de două minute te scutește de cheltuieli inutile și de situația în care cumperi din nou aceleași produse. În plus, reduci risipa și folosești mai bine ce ai deja.

Planifică-ți mesele pentru săptămâna următoare. Gândește în avans câteva cine pentru zilele următoare și notează ingredientele necesare. Așa îți organizezi cumpărăturile în funcție de un plan clar și eviți achizițiile impulsive, care ajung adesea să se strice înainte să le folosești.

Organizează lista pe categorii sau raioane. Împarte produsele în secțiuni, fructe și legume, carne, lactate, alimente uscate și așa mai departe. O listă structurată te ajută să te miști mai repede prin magazin și să nu uiți nimic important, scrie Foodunfolded.com.

Include alimente de sezon și variante care rezistă mai mult. Alege fructe și legume de sezon: sunt mai gustoase, mai accesibile și se păstrează mai bine. Conservele și legumele congelate sunt și ele opțiuni bune, sunt ieftine, au termen lung de valabilitate și te ajută să ai mereu ceva sănătos în casă, fără să cumperi în exces produse perisabile.

Potrivește lista cu locurile în care faci cumpărături. Dacă mergi și în piață, și în supermarket, împarte lista în funcție de unde iei fiecare produs. De exemplu: orez, paste și conserve din supermarket, legume proaspete din piață, condimente sau produse specifice din magazine etnice, articole de bază dintr-un magazin de tip discount. Cumpărăturile online pot fi și ele utile, te feresc de tentațiile din magazin și îți permit să compari prețurile mai ușor.

Păstrează lista la îndemână când ești la cumpărături. Poți folosi telefonul, o aplicație sau o notiță pe frigider. Dacă ai tendința să uiți lista acasă, fă-i o poză înainte să pleci. În felul acesta ai mereu totul la îndemână și nu ratezi produsele esențiale.

Strategii practice pentru a reduce risipa alimentară

Pe lângă o listă de cumpărături bine făcută, există câteva metode simple care te ajută să folosești cât mai bine alimentele cumpărate și să eviți risipa.

Folosește resturile în rețete noi - Resturile de friptură sau legume pot deveni cu ușurință tacos, supe, omlete sau salate pentru a doua zi. Gândește-te creativ la rețete de tipul „ce am în frigider”, de multe ori ies surprinzător de bune și nu mai arunci nimic.

Respectă cantitățile planificate - Gătește porții potrivite pentru familia ta și pune la congelator ce rămâne. În felul acesta nu ajungi să arunci mâncare care s-a stricat doar pentru că nu a fost consumată la timp.

Consumă mai întâi alimentele perisabile - Ține la vedere legumele și fructele cu termen scurt și folosește-le primele. Produsele cu termen lung pot sta liniștite în cămară. Legumele congelate sau conservele sunt soluții excelente de rezervă, pentru că nu expiră imediat și te ajută să nu cumperi în exces.

Evită cumpărăturile impulsive - Lista te ajută să rămâi concentrat pe ce ai nevoie cu adevărat. Dacă o urmezi, e mai puțin probabil să pui în coș produse doar pentru că sunt la reducere sau arată bine pe moment.

Donează surplusul sau fă compost - Dacă ai cumpărat prea multe alimente neperisabile, donează-le unei organizații care oferă sprijin alimentar. Iar resturile de legume și fructe care nu mai sunt bune de mâncat pot fi compostate, dacă ai această posibilitate, în loc să ajungă la gunoi.

Sfaturi suplimentare pentru cumpărături inteligente

Cumpărăturile pot deveni mult mai eficiente dacă îți formezi câteva obiceiuri simple, care te ajută să economisești bani, timp și să reduci risipa alimentară.

· Nu merge la cumpărături flămând: când îți este foame, tentațiile din supermarket par mult mai atrăgătoare. Riști să pui în coș gustări și produse de care nu ai cu adevărat nevoie și care, de multe ori, ajung să se strice înainte să le consumi.

· Stabilește-ți un buget și compară prețurile: cumpără doar cantitatea pe care știi că o vei folosi. O ofertă bună merită luată în calcul doar dacă produsul respectiv va fi consumat înainte să expire. În rest, promoțiile pot deveni o capcană.

· Cumpără online când ai ocazia: platformele de livrare și aplicațiile de cumpărături te ajută să vezi clar totalul, să compari prețurile și să eviți tentațiile de la raft. Multe studii arată că shoppingul online reduce cumpărăturile impulsive și te ajută să rămâi în buget.

· Folosește aplicații și liste digitale: o listă în telefon este greu de pierdut și ușor de actualizat. Poți bifa produsele pe măsură ce le iei și nu mai riști să uiți ceva important.

· Verifică termenul de valabilitate, dar cu discernământ: produsele marcate cu „a se consuma de preferință înainte de” sunt adesea bune și după acea dată. Învață diferența dintre termenul de valabilitate strict și cel orientativ, ca să nu arunci mâncare inutil.

· Alege porții potrivite și ambalaje mari: variantele vrac sau ambalajele mari sunt adesea mai economice și generează mai puține deșeuri. Reumplerea recipientelor este o soluție practică și sustenabilă.

· Evită „plimbatul” prin magazin fără scop: cu cât stai mai mult printre rafturi, cu atât crește riscul să cumperi lucruri neplanificate. Urmează traseul listelor tale și ieși rapid.

· Gândește-te la depozitare încă din magazin: cumpără doar ce știi că încape în frigider, congelator sau cămară. O organizare bună acasă te ajută să vezi tot ce ai și să nu uiți alimente în spate, unde se strică.

Etichete: risipa alimentara, alimente, mancare, cumparaturi,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a lăsat de volei ca să urmeze o carieră în modă! Își pune fanii pe jar zi de zi: „Te iubesc!”
GALERIE FOTO S-a lăsat de volei ca să urmeze o carieră în modă! Își pune fanii pe jar zi de zi: „Te iubesc!”
Citește și...
Carbohidratul folosit pe scară largă ar putea crește riscul de diabet și duce la probleme cu ficatul, avertizează un medic
Stiri Diverse
Carbohidratul folosit pe scară largă ar putea crește riscul de diabet și duce la probleme cu ficatul, avertizează un medic

Un medic a tras un semnal de alarmă cu privire la ceea ce el a numit „cel mai periculos carbohidrat din lume” care poate provoca rezistență la insulină, diabet de tip doi și ficat gras.

Apa alcalină - beneficii, mituri și curiozități. Ce spune știința despre efectele sale asupra sănătății
Stiri Diverse
Apa alcalină - beneficii, mituri și curiozități. Ce spune știința despre efectele sale asupra sănătății

Apa alcalină este tot mai prezentă în discuțiile despre sănătate și hidratare, fiind văzută de unii ca o alternativă mai bună la apa obișnuită.

„Palatul blestemat al Veneției”, scos din nou la vânzare. Cel puțin 7 crime oribile ar fi avut loc acolo
Stiri Diverse
„Palatul blestemat al Veneției”, scos din nou la vânzare. Cel puțin 7 crime oribile ar fi avut loc acolo

Situat într-o poziție privilegiată pe malul Canalului Mare din Veneția, la doar câțiva pași de Colecția Peggy Guggenheim, renumitul Ca’ Dario strălucește pe apă încă de la sfârșitul secolului al XV-lea. 

Recomandări
Sondaj CURS: 76% dintre români consideră că România merge într-o direcţie greşită. Cine ar câștiga următoarele alegeri
Stiri Politice
Sondaj CURS: 76% dintre români consideră că România merge într-o direcţie greşită. Cine ar câștiga următoarele alegeri

Peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că ţara noastră se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 19% apreciază că direcţia este una bună, relevă un sondaj de opinie realizat de CURS la nivel naţional în luna ianuarie.

Inflația schimbă modul în care românii fac cumpărături. Care sunt produsele cele mai cumpărate în fiecare regiune a țării
Știri Actuale
Inflația schimbă modul în care românii fac cumpărături. Care sunt produsele cele mai cumpărate în fiecare regiune a țării

Mai atenți cu bugetul și mai puțin impulsivi la cumpărăturile de alimente față de acum un an, mulți români rămân totuși atașați de brandurile preferate.

Viktor Orban acuză Ucraina că se implică în alegerile din Ungaria. Reacția pe măsură a Kievului
Stiri externe
Viktor Orban acuză Ucraina că se implică în alegerile din Ungaria. Reacția pe măsură a Kievului

Premierul maghiar Viktor Orban a acuzat Ucraina că se amestecă în alegerile parlamentare din Ungaria, afirmând că autoritățile de la Kiev „au trecut la ofensivă” și că acum „lansează amenințări și se amestecă în mod deschis în alegerile din Ungaria.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 25 Ianuarie 2026

02:08:30

Alt Text!
La Măruță
23 Ianuarie 2026

01:31:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Ianuarie 2026

01:43:52

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Arsenal - Manchester United 2-3, pe VOYO! Show total în Premier League

Sport

FCSB - CFR Cluj 1-0, ACUM, pe Sport.ro | Roș-albaștrii deschid scorul și nimeresc bara la următoarea fază