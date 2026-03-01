Poziția este pentru un post de menajer/companion cu locuință inclusă, care presupune șederi regulate atât în Londra, cât și în mica țară mediteraneană, scrie Daily Express.

Candidatul selectat va lucra pentru o „persoană principală amabilă și independentă”, ajutând la întreținerea reședințelor sale din Doncaster și Londra, oferind totodată companie. Descrierea postului menționează:

„Se caută cineva capabil să gestioneze cu încredere gospodăria, dar și să fie o prezență caldă, pozitivă și plăcută. Această poziție se potrivește unei persoane cu experiență în gospodării private, care poate lucra independent și prețuiește construirea unei relații de lucru de încredere, pe termen lung.”

Poziția oferă un salariu între 45.000 și 50.000 de lire sterline pe an, pentru un post full-time cu cazare inclusă într-un dormitor și baie private.

Ce trebuie să facă angajatul

Responsabilitățile includ oferirea de companie zilnică, cum ar fi însoțirea angajatoarei la spectacole de teatru, cine în oraș, ieșiri la cumpărături și evenimente culturale, conform Mirror.

Candidatul ideal trebuie să fie o „prezență caldă, pozitivă și sprijinitoare”, oferind ajutor, respectând în același timp independența angajatoarei.

Rolul presupune și întreținerea completă a locuințelor, asigurând curățenie și ordine la un standard ridicat. Sarcinile includ spălarea și călcarea rufelor, gestionarea garderobei, organizarea locuințelor astfel încât acestea să fie mereu ordonate, prezentabile și confortabile pentru viața de zi cu zi.

De asemenea, postul implică pregătirea de mese simple, proaspete și sănătoase, precum și condusul pentru programări, cumpărături și ieșiri. Candidatul va însoți angajatoarea și în călătorii cu trenul între reședințele din Doncaster și Londra.

Descrierea postului, publicată pe site-ul HomeOrganisers, precizează:

„Acesta este un rol de Housekeeper / Companion cu locuință inclusă, pentru o persoană amabilă și independentă, care va lucra în reședințele din Doncaster și Londra, cu șederi ocazionale în Monaco. Rolul combină responsabilitatea de a menține gospodăriile la un standard înalt cu oferirea de companie și sprijin practic zilnic.”

Candidatul trebuie să aibă experiență anterioară ca menajer într-o gospodărie privată, să fie încrezător în gestionarea și întreținerea independentă a unei locuințe private și să aibă o personalitate caldă, amabilă și pozitivă.

Ideal, persoana trebuie să fie de încredere, organizată, proactivă, discretă și responsabilă. Anunțul precizează că aplicanții trebuie să fie confortabili cu locuirea și călătoriile ca parte a rolului și să fie șoferi încrezători, cu permis de conducere curat.