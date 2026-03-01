Propolis – superalimentul naturii: beneficii, utilizări și cum te poate ajuta

Aceasta era adesea utilizată pentru vindecarea rănilor și abceselor, rolul său antibacterian și antiinflamator fiind bine cunoscut.

În zilele noastre, propolisul își menține popularitatea, în prezent fiind unul dintre cele mai cercetate suplimente alimentare. Descoperă în continuare ce conține propolisul și ce beneficii poate avea pentru sănătate.

Ce este propolisul?

Propolisul sau „cleiul de albine” este un amestec de compuși derivați din plante și substanțe secretate de albine. Acesta este alcătuit din seva colectată din scoarța copacilor şi mugurii plantelor, ceară de albine și secreţii proprii, explică Rena Goldman și Kristeen Cherney în articolul „The Benefits and Uses of Propolis”.

Datorită consistenței sale ceroase, propolisul este folosit de albine pentru construcția stupului și protejarea acestuia împotriva invadatorilor. Culoarea sa variază de la galben la maroniu sau roșu, în funcție de originea rășinilor și vechime.

Așa cum prezintă Vijay D Wagh în lucrarea „Propolis: A Wonder Bees Product and Its Pharmacological Potentials”, compoziția propolisului este reprezentată de 50% rășini, 30% ceruri, 10% uleiuri esențiale, 5% polen și 5% compuși organici. Din punct de vedere chimic, conţine numeroşi compuşi bioactivi, precum polifenoli și acizi diterpenici, aceștia fiind răspunzători de beneficiile sale.

Propolisul comercializat sub formă de extracte, capsule, spray-uri, pastile pentru supt sau ca ingredient în produse cosmetice.

Beneficiile pentru sănătate ale propolisului

Propolisul este promovat pentru multiple beneficii — unele susţinute de date ştiinţifice, altele mai speculative. Dovezile științifice privind efectele propolisului sunt încă limitate, deoarece compoziția sa variază în funcție de regiunea geografică și de plantele sau copacii la care albinele au acces.

Iată câteva dintre cele mai studiate proprietăți ale propolisului:

Rol antioxidant și antiinflamator: Potrivit sursei anterior menționate, cercetările arată că substanțele din propolis pot reduce stresul oxidativ şi pot modula procesul inflamator. Stresul oxidativ și inflamația cronică sunt asociate cu apariția afecțiunilor cronice și îmbătrânirii. De exemplu, acesta este util în reducerea inflamației rănilor și vindecarea mai rapidă a țesutului;

Datele sugerează că propolisul poate ajuta la reducerea plăcii bacteriene și inflamației gingivale, datorită efectelor antimicrobiene; Potențiale beneficii metabolice: Propolisul ar putea ajuta la prevenția diabetului zaharat și altor afecțiuni metabolice. Compușii bioactivi din compoziția sa pot îmbunătăți secreția de insulină și ameliora insulinorezistența, prezintă Nadzirah Zullkiflee și colaboratorii în lucrarea „Propolis: Its Role and Efficacy in Human Health and Diseases”.



