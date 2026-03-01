Propolis – superalimentul naturii: beneficii, utilizări și cum te poate ajuta

Aceasta era adesea utilizată pentru vindecarea rănilor și abceselor, rolul său antibacterian și antiinflamator fiind bine cunoscut.
În zilele noastre, propolisul își menține popularitatea, în prezent fiind unul dintre cele mai cercetate suplimente alimentare. Descoperă în continuare ce conține propolisul și ce beneficii poate avea pentru sănătate.
Ce este propolisul?
Propolisul sau „cleiul de albine” este un amestec de compuși derivați din plante și substanțe secretate de albine. Acesta este alcătuit din seva colectată din scoarța copacilor şi mugurii plantelor, ceară de albine și secreţii proprii, explică Rena Goldman și Kristeen Cherney în articolul „The Benefits and Uses of Propolis”.
Datorită consistenței sale ceroase, propolisul este folosit de albine pentru construcția stupului și protejarea acestuia împotriva invadatorilor. Culoarea sa variază de la galben la maroniu sau roșu, în funcție de originea rășinilor și vechime.
Așa cum prezintă Vijay D Wagh în lucrarea „Propolis: A Wonder Bees Product and Its Pharmacological Potentials”, compoziția propolisului este reprezentată de 50% rășini, 30% ceruri, 10% uleiuri esențiale, 5% polen și 5% compuși organici. Din punct de vedere chimic, conţine numeroşi compuşi bioactivi, precum polifenoli și acizi diterpenici, aceștia fiind răspunzători de beneficiile sale.
Propolisul comercializat sub formă de extracte, capsule, spray-uri, pastile pentru supt sau ca ingredient în produse cosmetice.
Beneficiile pentru sănătate ale propolisului
Propolisul este promovat pentru multiple beneficii — unele susţinute de date ştiinţifice, altele mai speculative. Dovezile științifice privind efectele propolisului sunt încă limitate, deoarece compoziția sa variază în funcție de regiunea geografică și de plantele sau copacii la care albinele au acces.
Iată câteva dintre cele mai studiate proprietăți ale propolisului:
- Rol antioxidant și antiinflamator: Potrivit sursei anterior menționate, cercetările arată că substanțele din propolis pot reduce stresul oxidativ şi pot modula procesul inflamator. Stresul oxidativ și inflamația cronică sunt asociate cu apariția afecțiunilor cronice și îmbătrânirii. De exemplu, acesta este util în reducerea inflamației rănilor și vindecarea mai rapidă a țesutului;
- Efecte antimicrobiene și imunomodulatoare (antibacterian, antifungic, antiviral): Cercetările sugerează că propolisul are activitate împotriva unor bacterii, fungi şi virusuri, cum ar fi Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, Herpes simplex. De asemenea, ar avea activitate și împotriva unor paraziți, cum ar fi Giardia lamblia, arată sursa menționată anterior. În plus, propolisul poate stimula sistemul imunitar în lupta împotriva infecțiilor. În orice caz, majoritatea studiilor au fost efectuate fie pe animale, fie in vitro. Sunt necesare studii mai ample pe subiecți umani pentru confirmarea acestor efecte;
- Susţinerea sănătăţii orale: Datele sugerează că propolisul poate ajuta la reducerea plăcii bacteriene și inflamației gingivale, datorită efectelor antimicrobiene;
- Potențiale beneficii metabolice: Propolisul ar putea ajuta la prevenția diabetului zaharat și altor afecțiuni metabolice. Compușii bioactivi din compoziția sa pot îmbunătăți secreția de insulină și ameliora insulinorezistența, prezintă Nadzirah Zullkiflee și colaboratorii în lucrarea „Propolis: Its Role and Efficacy in Human Health and Diseases”.
Cum se poate folosi propolisul?
Există mai multe forme de administrare și utilizare a propolisului:
- Oral: capsule, tablete, extracte lichide, tinctură sau pastile pentru gât;
- Local/extern (pentru aplicare topică): creme, unguente, spray-uri;
- Igienă orală: soluții și ape de gură care conţin propolis (pentru gingii, placă bacteriană);
- Cosmetică: creme/măști pentru ten/sampon pentru păr.
Propolisul în afecțiunile comune
Propolisul poate fi utilizat ca adjuvant la tratament, cu acordul medicului, în următoarele afecțiuni:
- Carii dentare și gingivită: În studiul clinic „Comparative effectiveness of Propolis with chlorhexidine mouthwash on gingivitis – a randomized controlled clinical study” (Shilpa Gunjal, Deepak Gowda Sadashivappa Pateel), apa de gură cu propolis a redus placa şi inflamaţia gingivală mai eficient decât soluţia standard de clorhexidină;
- Vindecarea rănilor: Unguentele cu propolis pot stimula producția de colagen, grăbind astfel vindecarea rănilor, arată sursele anterior menționate;
- Afecțiuni respiratorii: Datorită efectelor antivirale și imunomodulatoare, propolisul poate fi utilizat pentru prevenirea infecțiilor respiratorii și ca adjuvant pentru ameliorarea simptomelor și grăbirea vindecării. Printre acestea se numără răcelile comune cauzate de rinovirusuri, SARS-CoV-2, gripă, arată Marcin Ożarowski și Tomasz M Karpiński în lucrarea „The Effects of Propolis on Viral Respiratory Diseases”. De asemenea, compușii antiinflamatori din propolis ar putea contribui la controlul simptomelor și în alte afecțiuni respiratorii, cum ar fi astmul și boala pulmonară obstructivă cronică;
- Cancer: Propolisul are efecte antitumorale, ceea ce ar putea inhiba multiplicarea celulelor canceroase. De asemenea, poate fi util în ameliorarea efectelor adverse asociate chimioterapiei și radioterapiei, prezintă Ewa Forma și Magdalena Bryś în lucrarea „Anticancer Activity of Propolis and Its Compounds”. Totuși, studiile pe oameni sunt limitate;
- Afecțiuni cronice: Cercetările sugerează o serie de beneficii ale propolisului în anumite afecțiuni cronice. Acesta ar putea reduce riscul cardiovascular, datorită efectelor cardioprotective (antioxidante, antiinflamatorii și antiaterosclerotice). În plus, ar putea ajuta la îmbunătățirea controlului glicemic la pacienții cu diabet zaharat tip 2. Compușii bioactivi din propolis au, de asemenea, efecte neuroprotective. Astfel, propolisul are potențial în prevenția și controlul afecțiunilor neurodegenerative.
Este important de reținut că propolisul nu înlocuiește tratamentele medicale prescrise. Acesta poate fi utilizat ca adjuvant la tratament, însă numai cu acordul medicului curant.
Precauții și posibile efecte secundare
Deşi propolisul este în general bine tolerat, nu există suficiente studii pentru a confirma siguranța administrării acestuia. Deoarece efectele adverse sunt posibile, propolisul nu este recomandat:
- Persoanelor alergice la albine, la înțepăturile acestora sau la miere - pot apărea reacţii alergice inclusiv la propolis;
- Pacienților cu afecțiuni cronice aflate sub medicație - propolisul poate afecta coagularea sângelui, deci poate interfera cu medicamente anticoagulante. Deoarece sunt posibile interacţiuni medicamentoase, se recomandă consultarea medicului curant înainte de administrarea oricărui supliment alimentar;
- Femeilor însărcinate, celor care alăptează și copiilor mici - nu există suficiente date privind siguranţa în sarcină, alăptare și la vârste mici;
- Persoanelor care se pregătesc pentru intervenții chirurgicale - se recomandă întreruperea administrării cu minim 2 săptămâni înainte de intervenții chirurgicale, deoarece propolisul poate prelungi sângerarea.
Un lucru important de avut în vedere înainte de achiziționarea unui produs cu propolis este calitatea produsului. Compoziţia variază mult în funcţie de origine geografică și plantele utilizate ca materie primă. Câteva caracteristici importante de luat în considerare sunt:
- Asigură-te că producătorul este de încredere;
- Alege un produs standardizat, care să menționeze cantitatea de flavonoide și polifenoli;
- Produsul trebuie să fie certificat, cum ar fi GMP (Good Manufacturing Practice) pentru a te asigura că este necontaminat și testat;
- Este de preferat să menționeze originea geografică.
Un aspect important de avut în vedere înainte de a începe să utilizezi propolis, este că niciun supliment alimentar nu înlocuiește un stil de viață echilibrat. Este esențial să ai o alimentație suficient de nutritivă – suplimentele aduc un „plus” de nutrienți, însă nu pot compensa mari dezechilibre din dietă.
Așadar, propolisul este un produs al stupului de albine cu o istorie lungă de utilizare tradiţională, bogat în compuși bioactivi cu potențiale beneficii. Totuşi, dovezile clinice sunt încă limitate. Dacă te gândeşti să îl foloseşti, alege un produs de calitate și discută cu medicul tău – mai ales dacă ai afecţiuni cronice, alergii sau iei medicamente.
