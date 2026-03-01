ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran
ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran

Propolis – superalimentul naturii: beneficii, utilizări și cum te poate ajuta

Stiri Diverse
Shutterstock 127305359

Propolisul este o substanță produsă de albine pentru protejarea stupului, utilizată de oameni ca remediu încă din antichitate, datorită proprietăților sale medicinale. 

autor
Sorina Drăgoi

Aceasta era adesea utilizată pentru vindecarea rănilor și abceselor, rolul său antibacterian și antiinflamator fiind bine cunoscut.

În zilele noastre, propolisul își menține popularitatea, în prezent fiind unul dintre cele mai cercetate suplimente alimentare. Descoperă în continuare ce conține propolisul și ce beneficii poate avea pentru sănătate.

Ce este propolisul?

Propolisul sau „cleiul de albine” este un amestec de compuși derivați din plante și substanțe secretate de albine. Acesta este alcătuit din seva colectată din scoarța copacilor şi mugurii plantelor, ceară de albine și secreţii proprii, explică Rena Goldman și Kristeen Cherney în articolul „The Benefits and Uses of Propolis”. 

Datorită consistenței sale ceroase, propolisul este folosit de albine pentru construcția stupului și protejarea acestuia împotriva invadatorilor. Culoarea sa variază de la galben la maroniu sau roșu, în funcție de originea rășinilor și vechime.

Citește și
O englezoaică angajează o persoană care să o însoțească la mese și excursii în Monaco. O va plăti cu 50.000 de lire pe an
O englezoaică angajează o persoană care să o însoțească la mese și excursii în Monaco. O va plăti cu 50.000 de lire pe an

Așa cum prezintă Vijay D Wagh în lucrarea „Propolis: A Wonder Bees Product and Its Pharmacological Potentials”, compoziția propolisului este reprezentată de 50% rășini, 30% ceruri, 10% uleiuri esențiale, 5% polen și 5% compuși organici. Din punct de vedere chimic, conţine numeroşi compuşi bioactivi, precum polifenoli și acizi diterpenici, aceștia fiind răspunzători de beneficiile sale.

Propolisul comercializat sub formă de extracte, capsule, spray-uri, pastile pentru supt sau ca ingredient în produse cosmetice. 

Beneficiile pentru sănătate ale propolisului

Propolisul este promovat pentru multiple beneficii — unele susţinute de date ştiinţifice, altele mai speculative. Dovezile științifice privind efectele propolisului sunt încă limitate, deoarece compoziția sa variază în funcție de regiunea geografică și de plantele sau copacii la care albinele au acces.

Iată câteva dintre cele mai studiate proprietăți ale propolisului:

  • Rol antioxidant și antiinflamator: Potrivit sursei anterior menționate, cercetările arată că substanțele din propolis pot reduce stresul oxidativ şi pot modula procesul inflamator. Stresul oxidativ și inflamația cronică sunt asociate cu apariția afecțiunilor cronice și îmbătrânirii. De exemplu, acesta este util în reducerea inflamației rănilor și vindecarea mai rapidă a țesutului;
  • Efecte antimicrobiene și imunomodulatoare (antibacterian, antifungic, antiviral): Cercetările sugerează că propolisul are activitate împotriva unor bacterii, fungi şi virusuri, cum ar fi Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, Herpes simplex. De asemenea, ar avea activitate și împotriva unor paraziți, cum ar fi Giardia lamblia, arată sursa menționată anterior. În plus, propolisul poate stimula sistemul imunitar în lupta împotriva infecțiilor. În orice caz, majoritatea studiilor au fost efectuate fie pe animale, fie in vitro. Sunt necesare studii mai ample pe subiecți umani pentru confirmarea acestor efecte;
  • Susţinerea sănătăţii orale: Datele sugerează că propolisul poate ajuta la reducerea plăcii bacteriene și inflamației gingivale, datorită efectelor antimicrobiene;
  • Potențiale beneficii metabolice: Propolisul ar putea ajuta la prevenția diabetului zaharat și altor afecțiuni metabolice. Compușii bioactivi din compoziția sa pot îmbunătăți secreția de insulină și ameliora insulinorezistența, prezintă Nadzirah Zullkiflee și colaboratorii în lucrarea „Propolis: Its Role and Efficacy in Human Health and Diseases”.


Cum se poate folosi propolisul?

Există mai multe forme de administrare și utilizare a propolisului:

  • Oral: capsule, tablete, extracte lichide, tinctură sau pastile pentru gât;
  • Local/extern (pentru aplicare topică): creme, unguente, spray-uri;
  • Igienă orală: soluții și ape de gură care conţin propolis (pentru gingii, placă bacteriană);
  • Cosmetică: creme/măști pentru ten/sampon pentru păr.

Propolisul în afecțiunile comune

Propolisul poate fi utilizat ca adjuvant la tratament, cu acordul medicului, în următoarele afecțiuni:

  • Carii dentare și gingivită: În studiul clinic „Comparative effectiveness of Propolis with chlorhexidine mouthwash on gingivitis – a randomized controlled clinical study” (Shilpa Gunjal, Deepak Gowda Sadashivappa Pateel), apa de gură cu propolis a redus placa şi inflamaţia gingivală mai eficient decât soluţia standard de clorhexidină;
  • Vindecarea rănilor: Unguentele cu propolis pot stimula producția de colagen, grăbind astfel vindecarea rănilor, arată sursele anterior menționate;
  • Afecțiuni respiratorii: Datorită efectelor antivirale și imunomodulatoare, propolisul poate fi utilizat pentru prevenirea infecțiilor respiratorii și ca adjuvant pentru ameliorarea simptomelor și grăbirea vindecării. Printre acestea se numără răcelile comune cauzate de rinovirusuri, SARS-CoV-2, gripă, arată Marcin Ożarowski și Tomasz M Karpiński în lucrarea „The Effects of Propolis on Viral Respiratory Diseases”. De asemenea, compușii antiinflamatori din propolis ar putea contribui la controlul simptomelor și în alte afecțiuni respiratorii, cum ar fi astmul și boala pulmonară obstructivă cronică;
  • Cancer: Propolisul are efecte antitumorale, ceea ce ar putea inhiba multiplicarea celulelor canceroase. De asemenea, poate fi util în ameliorarea efectelor adverse asociate chimioterapiei și radioterapiei, prezintă Ewa Forma și Magdalena Bryś în lucrarea „Anticancer Activity of Propolis and Its Compounds”. Totuși, studiile pe oameni sunt limitate;
  • Afecțiuni cronice: Cercetările sugerează o serie de beneficii ale propolisului în anumite afecțiuni cronice. Acesta ar putea reduce riscul cardiovascular, datorită efectelor cardioprotective (antioxidante, antiinflamatorii și antiaterosclerotice). În plus, ar putea ajuta la îmbunătățirea controlului glicemic la pacienții cu diabet zaharat tip 2. Compușii bioactivi din propolis au, de asemenea, efecte neuroprotective. Astfel, propolisul are potențial în prevenția și controlul afecțiunilor neurodegenerative.

Este important de reținut că propolisul nu înlocuiește tratamentele medicale prescrise. Acesta poate fi utilizat ca adjuvant la tratament, însă numai cu acordul medicului curant.


Precauții și posibile efecte secundare

Deşi propolisul este în general bine tolerat, nu există suficiente studii pentru a confirma siguranța administrării acestuia. Deoarece efectele adverse sunt posibile, propolisul nu este recomandat:

  • Persoanelor alergice la albine, la înțepăturile acestora sau la miere - pot apărea reacţii alergice inclusiv la propolis;
  • Pacienților cu afecțiuni cronice aflate sub medicație - propolisul poate afecta coagularea sângelui, deci poate interfera cu medicamente anticoagulante. Deoarece sunt posibile interacţiuni medicamentoase, se recomandă consultarea medicului curant înainte de administrarea oricărui supliment alimentar;
  • Femeilor însărcinate, celor care alăptează și copiilor mici - nu există suficiente date privind siguranţa în sarcină, alăptare și la vârste mici;
  • Persoanelor care se pregătesc pentru intervenții chirurgicale - se recomandă întreruperea administrării cu minim 2 săptămâni înainte de intervenții chirurgicale, deoarece propolisul poate prelungi sângerarea.

Un lucru important de avut în vedere înainte de achiziționarea unui produs cu propolis este calitatea produsului. Compoziţia variază mult în funcţie de origine geografică și plantele utilizate ca materie primă. Câteva caracteristici importante de luat în considerare sunt:

  • Asigură-te că producătorul este de încredere;
  • Alege un produs standardizat, care să menționeze cantitatea de flavonoide și polifenoli;
  • Produsul trebuie să fie certificat, cum ar fi GMP (Good Manufacturing Practice) pentru a te asigura că este necontaminat și testat;
  • Este de preferat să menționeze originea geografică.

Un aspect important de avut în vedere înainte de a începe să utilizezi propolis, este că niciun supliment alimentar nu înlocuiește un stil de viață echilibrat. Este esențial să ai o alimentație suficient de nutritivă – suplimentele aduc un „plus” de nutrienți, însă nu pot compensa mari dezechilibre din dietă. 

Așadar, propolisul este un produs al stupului de albine cu o istorie lungă de utilizare tradiţională, bogat în compuși bioactivi cu potențiale beneficii. Totuşi, dovezile clinice sunt încă limitate. Dacă te gândeşti să îl foloseşti, alege un produs de calitate și discută cu medicul tău – mai ales dacă ai afecţiuni cronice, alergii sau iei medicamente.

Etichete: miere, albine, sfaturi,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a lăsat de baschet și și-a urmat visul în modelling: ”Locked in”
GALERIE FOTO S-a lăsat de baschet și și-a urmat visul în modelling: ”Locked in”
Citește și...
O englezoaică angajează o persoană care să o însoțească la mese și excursii în Monaco. O va plăti cu 50.000 de lire pe an
Stiri Diverse
O englezoaică angajează o persoană care să o însoțească la mese și excursii în Monaco. O va plăti cu 50.000 de lire pe an

O femeie din UK promovează o oportunitate unică de angajare pentru o singură persoană, care să o însoțească la cine, ieșiri la cumpărături și călătorii în Monaco. 

Secretul bucătarilor italieni: făina de roșii, ingredientul care transformă orice rețetă de focaccia, paste sau sosuri
Stiri Diverse
Secretul bucătarilor italieni: făina de roșii, ingredientul care transformă orice rețetă de focaccia, paste sau sosuri

Pulberea de roșii deshidratate, cunoscută drept făină de roșii, este un produs care, datorită versatilității sale, îți permite să asezonezi preparatele foarte ușor. 

Semnificația Mărțișorului – tradiții și obiceiuri românești. Zonele din țară în care fetele oferă mărțișoare băieților
Stiri Diverse
Semnificația Mărțișorului – tradiții și obiceiuri românești. Zonele din țară în care fetele oferă mărțișoare băieților

Atunci când spui mărțișor te gândești clar la primăvară. Acest obicei este păstrat de generații, însă puțini știu că acel firicel alb cu roșu nu este doar un simbol decorativ. 

Recomandări
Realitatea care nu miroase deloc bine. Cum au ajuns dejecțiile să fie revărsate pe fundul Dunării, pe banii de la UE
Romania, te iubesc!
Realitatea care nu miroase deloc bine. Cum au ajuns dejecțiile să fie revărsate pe fundul Dunării, pe banii de la UE

„Nesimțire până la ultima picătură”, partea I. Astăzi vorbim despre o realitate care nu miroase deloc bine. 

Teheranul a ieșit în stradă după anunțul morții ayatollahului Khamenei. Bucurie și în SUA, Marea Britanie și Spania. VIDEO
Stiri externe
Teheranul a ieșit în stradă după anunțul morții ayatollahului Khamenei. Bucurie și în SUA, Marea Britanie și Spania. VIDEO

Martori oculari au declarat pentru Reuters că iranieni din mai multe cartiere ale Teheranului au sărbătorit pe străzi după ce Donald Trump a anunțat moartea liderului suprem al regimului iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Nicușor Dan: ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”
Știri Actuale
Nicușor Dan: ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică faptul că ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, în contextul războiului din Iran. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picătură

42:36

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 01 Martie 2026

27:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 4

21:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Lovitură pentru Dinamo! S-a accidentat și a fost scos pe targă

Sport

Arsenal - Chelsea 1-1, ACUM pe VOYO! Oaspeții restabilesc egalitatea