Nicușor Dan: ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică după-amiază că ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, în contextul războiului din Iran.
Șeful statului a mai spus că prioritară în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflicat, cărora le transmite să rămână calmi, pentru că statul lucrează la identificarea ”celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea” lor.
Transmitem mesajul transmis de președintele Nicușor Dan în forma sa integrală:
”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe.
Prioritarǎ în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict. Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află. La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu.
România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale”.
Circa 1.000 de români din zona de război sunt în contact cu autoritățile române
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a precizat duminică faptul că oficialii din misiunile diplomatice și oficiile consulare ale țării noastre din Orientul Mijlociu sunt în contact în acest moment cu aproximativ 1.000 de români.
Prioritate pentru a primi ajutor vor avea grupurile de elevi, dar și familiile cu copii. Potrivit informațiilor, peste 500 de români din Dubai și peste 200 din Doha au cerut până în acest moment sprijin, dar nu au fost solicitări de repatriere din Iran și nici români răniți în această zonă de conflict.
