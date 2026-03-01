"Aş începe cu o veste relativ bună, şi anume primul grup de cetăţeni români aflaţi într-una dintre aceste zone este în curs să părăsească un stat aflat în zona directă de conflict, e vorba despre Israel, urmând să treacă în Egipt, unde vor fi preluaţi de o echipă consulară trimisă de ambasada României din Egipt. E vorba de circa 300 de persoane. E un început şi este, în etapa aceasta, probabil vestea cea mai bună pe care putem să o dăm în seara asta. Dar în orele şi pe parcursul zilei de mâine vom reveni, pe măsură ce vom avea confirmări legate de ieşirile de cetăţeni români din zona imediată de conflict, că încă nu suntem în etapa în care respectivii cetăţeni să fie în ţară", a declarat Andrei Ţărnea.

Purtătorul de cuvânt al MAE a prezentat şi date concrete, până la acest moment, referitor la numărul de cetăţeni români aflaţi în zonele afectate de conflictul din orientul mijlociu.

"Vorbim despre Israel, circa 624 de cetăţeni români, din aceştia cam 30-30 şi ceva sunt minori. În Qatar vorbim de 159 de cetăţeni români, din care 19 minori. În Arabia Saudită vorbim de 25 de cetăţeni români, din care mai multe familii cu copii, trei copii cred că sunt. În Ramallah vorbim de 46 de cetăţeni români în atenţie, nu avem informaţii legate de minori. În Kuwait vorbim despre şase adulţi şi doi copii. În Iran vorbim de nouă persoane. În Oman vorbim de circa 90 de turişti români. În Iordania vorbim de 99 de cetăţeni români. În Emiratele Arabe Unite, aşa cum v-am spus, situaţia este un pic mai complicată. Vom reveni cu cifre pe măsură ce acestea sunt clarificate. Vorbim despre câteva sute de persoane, deci acolo este un număr semnificativ. În Siria nu am avut solicitări de repatrieri. În Liban au fost un număr de solicitări de informaţii, dar deocamdată nu există solicitări de repatriere. În Irak avem un cetăţean român al cărui zbor s-a anulat. Acestea sunt cifrele la acest moment", a precizat Andrei Ţărnea.

În ceea ce priveşte posibilităţile de evacuare a cetăţenilor români, reprezentantul MAE a arătat că unele ţări au frontiere terestre care încă sunt deschise, însă "problema nu e doar să treci aceste frontiere". "Vorbim despre o zonă practic de război, în care sunt lovituri aeriene active împotriva unor ţinte de toate categoriile. Am văzut inclusiv clădiri civile, porturi, şi aşa mai departe, afectate, nu numai obiective militare", a spus Ţărnea.

El a subliniat că România a reacţionat foarte ferm în acest sens şi şi-a exprimat solidaritatea cu ţări precum Qatar, Bahrein, Iordania, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, care au fost ţinta unor atacuri cu dronă sau cu rachete din partea Iranului, soldate cu victime omeneşti şi răniţi.

"Este extrem de important să spunem acest lucru, că România nu este singură în aceste circumstanţe dramatice, sunt zeci de mii de cetăţeni europeni care, la rândul lor, sunt prinşi acolo. De aceea este importantă această dimensiune de cooperare consulară", a precizat purtătorul de cuvânt al MAE.

El a informat că duminică seara ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, participă la un Consiliu de Afaceri Externe excepţional şi a amintit că a fost activat mecanismul de cooperare consular european. Potrivit acestuia, sunt avute în vedere scenarii de evacuare a cetăţenilor pe cale terestră şi maritimă, fiind evaluate multiple posibilităţi.

"Dar noi am vrea, până acestea să fie puse în acţiune, să fie epuizate instrumentele diplomatice pentru dezescaladare şi pentru o normalizare cel puţin suficientă a situaţiei regionale pentru a putea fi reluate zboruri fie comerciale, fie zboruri speciale, chartere şi aşa mai departe", a menţionat Andrei Ţărnea.

Purtătorul de cuvânt al MAE a subliniat încă o dată cât de important este ca cetăţenii români aflaţi în zonele afectate de conflict să îşi transmită datele de contact la consulatele României.

"Ştiu că pentru oameni pare frustrant - mi-au luat numele şi telefonul şi nu se întâmplă nimic, dar exact acea informaţie, numele, telefonul, eventual însoţit de locul în care se află este informaţia critică pe care colegii noştri din echipele consulare, din centrala ministerului şi din consulatele României din aceste spaţii le vor folosi atunci când va fi efectiv cazul unor deplasări, unor ieşiri din aceste spaţii, unor organizări, unor zboruri de repatriere", a afirmat Andrei Ţărnea.