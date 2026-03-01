''Dolate Bahar anunţă că relatările despre martiriul dr. Ahmadinejad în atacurile americano-israeliene sunt false'', indică o declaraţie a formaţiunii.

Agenţia de presă Ilna a relatat că Mahmoud Ahmadinejad (69 de ani) fusese ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, în locuinţa sa din estul capitalei iraniene, împreună cu garda lui de corp.

Iniţial nu a fost posibil verificarea din surse independente a informaţiilor.

Declarația lui Ahmadinejad despre Khamenei

Agenţia de presă iraniană ISNA a publicat o declaraţie a lui Ahmadinejad despre uciderea ghidului spiritual iranian Ali Khamenei, a cărui moarte fusese anunţată de televiziunea de stat în noaptea de sâmbătă spre duminică.

În timpul mandatului său de opt ani în funcţia de preşedinte (2005 - 2013), Mahmoud Ahmadinejad a fost iniţial favoritul clericilor şiiţi, dar şi al conservatorilor şi politicienilor mai radicali din parlament.

Totuşi, spre finalul mandatului politicile lui au fost tot mai mult puse sub semnul întrebării, iar strategia sa privind programul nuclear a condus la numeroase sancţiuni internaţionale contra Teheranului şi, ulterior, la criză economică.

Comentarii internaționale și poziția față de Israel

El a devenit ţinta criticilor internaţionale în special din cauza comentariilor sale antisemite. În timpul preşedinţiei sale, Iranul a fost izolat internaţional din cauza ameninţărilor militare împotriva Israelului şi din cauza negării Holocaustului.

Susţinătorii săi i-au contestat tot mai mult politicile şi chiar cei mai radicali l-au considerat un personaj controversat către finalul mandatului său.